Нова "бавовна". У центрі Донецька пролунали потужні вибухи — відео

7 листопада у Донецьку сталася нова “бавовна”. У центрі міста – сильні “прильоти” і вибухи.

Нова “бавовна” у Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку близько 15 години 7 листопада пролунали вибухи. Місцеві жителі фіксують "прильоти" в центрі міста.

Про це повідомляють донецькі Telegram-канали.

Центр Донецька зараз, – йдеться в повідомленні. Поширити

Також місцеві кажуть про 5 постраждалих, яких нібито дістали з-під завалів.

Зазначається, що в місті може працювати система ППО.

Що відомо про масштабну пожежу на складі із пальним армії РФ у Донецьку

В окупованому Росією Донецьку сталась масштабна пожежа у Будьонівському районі, де спалахнули цистерни із пальним російської армії.

За інформацією місцевих Telegram-каналів із посиланням на числені оприлюднені фото та відео, пожежа спалахнула на складі із паливом.

Повідомляється, що вогонь охопив одразу кілька цистерн.

За словами місцевих жителів, пожежу, нібито, спровокувало влучання внаслідок атаки українських військових.

Велика пожежа у Будьонівському районі Донецька. Попередньо пожежа почалася після прильоту снаряда. Офіційної інформації про те, що спалахнуло, немає, - пишуть місцеві ЗМІ. Поширити

За інформацією низки місцевих ресурсів, палає у Буденнівському районі міста біля залізничної станції Мушкетове.