Скільки російських танків ЗСУ знищили протягом тижня — дані Міноборони

З 13 по 19 листопада Сили оборони знищили близько 7 020 загарбників, також було знищено 86 танків окупантів та один їхній літак.

Втрати РФ за тиждень

Загальні бойові втрати противника на 13 по 19 листопада орієнтовно склали:

особового складу 7020 осіб ліквідовано,

танків - 86 од.,

бойових броньованих машин - 94 од.,

артилерійських систем - 185 од.,

РСЗВ - 17 од.,

засобів ППО - 8 од,

літаків - 1 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 123,

крилатих ракет - 3,

автомобільної техніки та автоцистерн - 176 од,

спеціальної техніки - 18.

Окрім цього захисники знищили 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак.

Втрати армії РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 19 листопада, склали 1190 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 318 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 29 дронів та 25 ББМ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

Зокрема, на Таврійському напрямку вдалось знищити 531 окупанта, два склади боєприпасів та ще три важливих об’єкти ворога. Зазначимо, що літак Су-25 РФ вдалося збити цього тижня українським військовим, які служать як раз на Таврійському напрямку. Стався інцидент 15 листопада.