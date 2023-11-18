Успішний тиждень. Спецпризначенці СБУ знищили 152 одиниці військової техніки армії РФ — відео

Альфівці нищать ворога

Бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ успішно ліквідовують живу силу та техніку російських окупантів.

Про це повідомили на сторінці СБУ у Telegram.

Ще 184 окупанти та 152 одиниці російської техніки «відмінусували» спецпризначенці ЦСО «А» СБУ Поширити

Наші воїни потужно відпрацювали цей тиждень. І зробили так, щоб ворожі втрати поповнили:

184 окупанти

13 танків

21 ББМ

17 артсистем та 1 РСЗВ

2 системи ППО

23 безпілотники

2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки

67 військових авто

6 систем відеоспостереження «Муром»

72 укріплення та вогневих позицій

4 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами

А ще 155 окупантів і 38 одиниць ворожої техніки спецпризначенці СБУ знищили в координації з артилеристами ЗСУ.

Скільки військових РФ знищили українські бійці за тиждень

Як зазначається, спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України продовжують ліквідувати окупантів РФ на Авдіївському напрямку.

"Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди", - пише пресслужба. Поширити

Так, протягом минулого тижня бійці знищили: