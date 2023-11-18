Успішний тиждень. Спецпризначенці СБУ знищили 152 одиниці військової техніки армії РФ — відео

Спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки України звітували про фронтові результати тижня.
Альфівці нищать ворога
Бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ успішно ліквідовують живу силу та техніку російських окупантів.
Про це повідомили на сторінці СБУ у Telegram.
Наші воїни потужно відпрацювали цей тиждень. І зробили так, щоб ворожі втрати поповнили:
184 окупанти
13 танків
21 ББМ
17 артсистем та 1 РСЗВ
2 системи ППО
23 безпілотники
2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки
67 військових авто
6 систем відеоспостереження «Муром»
72 укріплення та вогневих позицій
4 склади з боєприпасами та 1 з паливно-мастильними матеріалами
А ще 155 окупантів і 38 одиниць ворожої техніки спецпризначенці СБУ знищили в координації з артилеристами ЗСУ.
Скільки військових РФ знищили українські бійці за тиждень
Як зазначається, спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України продовжують ліквідувати окупантів РФ на Авдіївському напрямку.
Так, протягом минулого тижня бійці знищили:
165 російських піхотинців;
16 танків;
28 ББМ;
11 артилерійських систем;
4 РСЗВ;
1 система ППО;
16 одиниць БпЛА;
2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;
55 військових авто;
70 вогневих позицій та укріплень;
комплекс відеоспостереження "Муром";
3 склади з боєприпасами.
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