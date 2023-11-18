Успешная неделя. Спецназовцы СБУ уничтожили 152 единицы военной техники армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Успешная неделя. Спецназовцы СБУ уничтожили 152 единицы военной техники армии РФ — видео

СБУ
СБУ
Читати українською

Спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины отчитались о фронтовых результатах прошедшей недели.

Альфовцы уничтожают врага

Бойцы Центра специальных операций “А” СБУ успешно ликвидируют живую силу и технику российских оккупантов.

Об этом сообщили на странице СБУ в Telegram.

Еще 184 оккупанта и 152 единицы российской техники «отминусовали» спецназовцы ЦСО «А» СБУ

Наши воины мощно отработали эту неделю. И сделали так, чтобы вражеские потери пополнили:

  • 184 оккупанта

  • 13 танков

  • 21 ББМ

  • 17 артсистем и 1 РСЗО

  • 2 системы ПВО

  • 23 беспилотника

  • 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки

  • 67 военных авто

  • 6 систем видеонаблюдения «Муром»

  • 72 укрепления и огневых позиций

  • 4 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами

А еще 155 оккупантов и 38 единиц вражеской техники спецназовцы СБУ уничтожили в координации с артиллеристами ВСУ.

Сколько военных РФ уничтожили украинские бойцы за неделю

Как отмечается, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают ликвидировать оккупантов РФ на Авдеевском направлении.

"Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны беспощадно минусируют оккупантов повсюду", - пишет пресс-служба.

Так, в течение прошлой недели бойцы уничтожили:

  • 165 российских пехотинцев;

  • 16 танков;

  • 28 ББМ;

  • 11 артиллерийских систем;

  • 4 РСЗО;

  • 1 система ПВО;

  • 16 единиц БпЛА;

  • 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;

  • 55 военных авто;

  • 70 огневых позиций и укреплений;

  • комплекс видеонаблюдения "Муром";

  • 3 склада с боеприпасами.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ атаковала дронами военный лагерь россиян в Курской области
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Контрразведчики СБУ дронами уничтожили склад армии РФ на южном фронте — видео
СБУ
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Спецназовцы СБУ показали уничтожение оккупантов и техники РФ на Авдеевском направлении — видео
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.