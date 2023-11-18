Успешная неделя. Спецназовцы СБУ уничтожили 152 единицы военной техники армии РФ — видео

Спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины отчитались о фронтовых результатах прошедшей недели.
Альфовцы уничтожают врага
Бойцы Центра специальных операций “А” СБУ успешно ликвидируют живую силу и технику российских оккупантов.
Об этом сообщили на странице СБУ в Telegram.
Наши воины мощно отработали эту неделю. И сделали так, чтобы вражеские потери пополнили:
184 оккупанта
13 танков
21 ББМ
17 артсистем и 1 РСЗО
2 системы ПВО
23 беспилотника
2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки
67 военных авто
6 систем видеонаблюдения «Муром»
72 укрепления и огневых позиций
4 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами
А еще 155 оккупантов и 38 единиц вражеской техники спецназовцы СБУ уничтожили в координации с артиллеристами ВСУ.
Сколько военных РФ уничтожили украинские бойцы за неделю
Как отмечается, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают ликвидировать оккупантов РФ на Авдеевском направлении.
Так, в течение прошлой недели бойцы уничтожили:
165 российских пехотинцев;
16 танков;
28 ББМ;
11 артиллерийских систем;
4 РСЗО;
1 система ПВО;
16 единиц БпЛА;
2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;
55 военных авто;
70 огневых позиций и укреплений;
комплекс видеонаблюдения "Муром";
3 склада с боеприпасами.
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