Успешная неделя. Спецназовцы СБУ уничтожили 152 единицы военной техники армии РФ — видео

Альфовцы уничтожают врага

Бойцы Центра специальных операций “А” СБУ успешно ликвидируют живую силу и технику российских оккупантов.

Об этом сообщили на странице СБУ в Telegram.

Еще 184 оккупанта и 152 единицы российской техники «отминусовали» спецназовцы ЦСО «А» СБУ Поделиться

Наши воины мощно отработали эту неделю. И сделали так, чтобы вражеские потери пополнили:

184 оккупанта

13 танков

21 ББМ

17 артсистем и 1 РСЗО

2 системы ПВО

23 беспилотника

2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки

67 военных авто

6 систем видеонаблюдения «Муром»

72 укрепления и огневых позиций

4 склада с боеприпасами и 1 с горюче-смазочными материалами

А еще 155 оккупантов и 38 единиц вражеской техники спецназовцы СБУ уничтожили в координации с артиллеристами ВСУ.

Сколько военных РФ уничтожили украинские бойцы за неделю

Как отмечается, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают ликвидировать оккупантов РФ на Авдеевском направлении.

"Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны беспощадно минусируют оккупантов повсюду", - пишет пресс-служба. Поделиться

Так, в течение прошлой недели бойцы уничтожили: