Спецназовцы СБУ показали уничтожение оккупантов и техники РФ на Авдеевском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Спецназовцы СБУ показали уничтожение оккупантов и техники РФ на Авдеевском направлении — видео

СБУ
СБУ
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Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают осуществлять ювелирную работу по уничтожению врага в самых горячих точках войны.

Сколько военных РФ уничтожили украинские бойцы за неделю

Как отмечается, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают ликвидировать оккупантов РФ на Авдеевском направлении.

"Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны беспощадно минусируют оккупантов повсюду", - пишет прессслужба.

Так, в течение недели бойцы уничтожили:

  • 165 русских пехотинцев;

  • 16 танков;

  • 28 ББМ;

  • 11 артиллерийских систем;

  • 4 РСЗО;

  • 1 система ПВО;

  • 16 единиц БпЛА;

  • 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;

  • 55 военных авто;

  • 70 огневых позиций и укреплений;

  • комплекс видеонаблюдения "Муром";

  • 3 склада с боеприпасами;

Что известно о потерях армии РФ

За прошедшие сутки, 10 ноября, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, военные уничтожили 1130 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 310 650 военных.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 8 артиллерийских средств, пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

На Таврическом направлении было ликвидировано 642 кафира. В частности, 9 террористов сдались в плен.

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