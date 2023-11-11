Спецназовцы СБУ показали уничтожение оккупантов и техники РФ на Авдеевском направлении — видео

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают осуществлять ювелирную работу по уничтожению врага в самых горячих точках войны.
Сколько военных РФ уничтожили украинские бойцы за неделю
Как отмечается, спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжают ликвидировать оккупантов РФ на Авдеевском направлении.
Так, в течение недели бойцы уничтожили:
165 русских пехотинцев;
16 танков;
28 ББМ;
11 артиллерийских систем;
4 РСЗО;
1 система ПВО;
16 единиц БпЛА;
2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки;
55 военных авто;
70 огневых позиций и укреплений;
комплекс видеонаблюдения "Муром";
3 склада с боеприпасами;
Что известно о потерях армии РФ
За прошедшие сутки, 10 ноября, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, военные уничтожили 1130 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 310 650 военных.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск поражены 8 артиллерийских средств, пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.
На Таврическом направлении было ликвидировано 642 кафира. В частности, 9 террористов сдались в плен.
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