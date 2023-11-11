ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на Таврическом направлении — Тарнавский

Украинские военные за сутки ликвидировали более 650 военных преступников армии РФ на Таврическом направлении.
Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении
По информации командующего Оперативно-стратегической группировкой Сил обороны Таврического направления, бригадного генарала Александра Тарнавского, ВСУ также было уничтожено около 90 единиц вражеской военной техники.
В течение суток российские оккупанты нанесли 20 авиаударов, провели 58 безуспешных атак и 1 тыс 19 раз обстреляли позиции украинских военных по артиллерии.
Тарнавский отметил, что украинские военные стойко держат оборону в районе Авдеевки.
По его словам, российские оккупанты предпринимали попытки безуспешных атак в районах юго-восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области и в районах Роботиного Запорожской области.
Тарнавский подчеркнул, что на Таврическом направлении в течение суток ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли 1 тыс. 92 удара по враждебным позициям.
Среди уничтоженной техники в том числе 7 танков, 11 боевых бронированных машин, 8 артсистем, 9 беспилотников, 15 автомобилей и 3 единицы спецтехники. Также уничтожены 3 склада боеприпасов россиян.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинскими военными было ликвидировано еще более 1,1 тыс российских оккупантов.
Кроме этого, в течение суток было уничтожено 180 единиц вражеской военной техники.
Общие потери армии РФ составляют:
Личного состава – около 310 тыс. 650 (+1 тыс. 130) человек,
Танцев – 5 тыс 342 (+25) ед,
Боевых бронированных машин – 10 тыс 41 (+24) ед,
Артиллерийских систем – 7 тыс 527 (+38) ед,
РСЗО – 879 (+2) ед,
Средства ПВО ‒ 579 (+1) ед,
Самолетов – 322 (+0) ед,
Вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 тыс. 620 (+25),
Крылатые ракеты – 1 тыс 559 (+1),
Корабли /катера ‒ 22 (+2) ед,
Подлодки - 1 (+0) ед,
Автомобильной техники и автоцистерн - 9 тыс 925 (+49) ед,
Специальная техника – 1 тыс 69 (+9)
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