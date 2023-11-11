ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на Таврическом направлении — Тарнавский

Украинские военные за сутки ликвидировали более 650 военных преступников армии РФ на Таврическом направлении.

Что известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении

По информации командующего Оперативно-стратегической группировкой Сил обороны Таврического направления, бригадного генарала Александра Тарнавского, ВСУ также было уничтожено около 90 единиц вражеской военной техники.

В течение суток российские оккупанты нанесли 20 авиаударов, провели 58 безуспешных атак и 1 тыс 19 раз обстреляли позиции украинских военных по артиллерии.

Тарнавский отметил, что украинские военные стойко держат оборону в районе Авдеевки.

По его словам, российские оккупанты предпринимали попытки безуспешных атак в районах юго-восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области и в районах Роботиного Запорожской области.

Тарнавский подчеркнул, что на Таврическом направлении в течение суток ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли 1 тыс. 92 удара по враждебным позициям.

Утраты неприятеля в живой силе существенно возросли. Общие потери врага составили 642 человека. 9 окупантов сдались в плен. Уничтожены 53 единицы военной техники… Еще 37 единиц военной техники врага повреждены, - отметил командующий ОСУВ "Таврия". Поделиться

Среди уничтоженной техники в том числе 7 танков, 11 боевых бронированных машин, 8 артсистем, 9 беспилотников, 15 автомобилей и 3 единицы спецтехники. Также уничтожены 3 склада боеприпасов россиян.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинскими военными было ликвидировано еще более 1,1 тыс российских оккупантов.

Кроме этого, в течение суток было уничтожено 180 единиц вражеской военной техники.

Общие потери армии РФ составляют: