ВСУ уничтожили 8 артсредств и 4 станции РЭБ армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В течение суток авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 10.11.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 59 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степок, Бояро-Лежачие, Николаевка, Середина Буда Сумской области; Уды, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отразили 7 атак. Противник нанес авиационный удар возле Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Новоегоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Красного Пруда Харьковской области; Северская, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 10 атак оккупантов в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Клещиевка, Курдюмовка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького Донецкой области. Здесь Силами обороны отбита 21 атака. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Бердичи, Авдеевка. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 13 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах Урожайного и Сторожевого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Работиного Запорожской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйполе, Работино, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Камышаны, Софиевка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной были уничтожены 5 ударных БпЛА Shahed-136/131 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск поражено 8 артиллерийских средств, пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.