ВСУ отбили более 25 атак армии РФ в Донецкой области – сводка Генштаба

Российские оккупанты вели штурмовые действия на ряде направлений на востоке страны. Только вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области украинские воины отбили более 25 атак врага.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 800 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 5 317 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 10 017 (+3) ед,

артиллерийских систем − 7 489 (+14) ед,

РСЗО − 877 (+2) ед,

средств ПВО − 578 (+1) ед,

самолетов − 322 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 595 (+2) ед,

крылатых ракет − 1 558 (+1) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 876 (+23) ед,

специальной техники – 1 060 (+1) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 25 атак.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили около 10 атак кафиров в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Противник вел штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отразили 9 атак врага.

На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Лиманском направлении россияне вели штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имели.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где украинские защитники отбили 7 атак противника.

На Запорожском направлении украинские защитники отразили 4 атаки противника в районах Вербового и Роботиного Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.