ВСУ ударами ATACMS ликвидировали трех высокопоставленных военных ВДВ армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ударами ATACMS ликвидировали трех высокопоставленных военных ВДВ армии РФ

Удары ВСУ
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Источник:  online.ua

Украинские военные по результатам успешных ударов американскими высокоточными ракетами ATACMS по командному пункту группировки "Днепр" оккупационной российской армии ликвидировали трех высокопоставленных полковников из подразделений ВДВ РФ.

Что известно о ликвидированных высокопоставленных окупантов

По информации проекта "ВЧК-ОГПУ", в результате точных ударов украинских военных на концерт в Кобзон отправились заместитель начальника центра управления командования ВДВ Вадим Добряков, начальник отдела оперативного управления штаба ВДВ Алексей Коблов и оперативный дежурный командования ВДВ Александр Галкин.

По информации журналистов издания, оккупанты были ликвидированы 1 ноября в результате серии успешных ударов по командному пункту оккупационной армии РФ "Днепр", руководство над которым получил генерал-полковник Теплинский.

Отмечается, что остается неизвестным, находился ли Теплинский в командном пункте при нанесении ударов.

Что известно о генерале Теплинском

В январе 2023 года стало известно, что Российская Федерация отстраняет от должности способного генерала из-за длительных разногласий в командовании армией во время войны против Украины. Речь шла о Михаиле Теплинском.

В апреле этого года британская разведка сообщила, что на фронт снова вернулся один из ключевых российских генералов – Михаил Теплинский . Его с этого поста уволил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он является одним из немногих российских топ-офицеров, которого уважают рядовые военнослужащие.

В августе Теплинский раскрыл потери российских десантников на войне против Украины. Впрочем, через несколько часов его видеообращение заблокировали.

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