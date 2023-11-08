ВСУ ударами ATACMS ликвидировали трех высокопоставленных военных ВДВ армии РФ

Украинские военные по результатам успешных ударов американскими высокоточными ракетами ATACMS по командному пункту группировки "Днепр" оккупационной российской армии ликвидировали трех высокопоставленных полковников из подразделений ВДВ РФ.

Что известно о ликвидированных высокопоставленных окупантов

По информации проекта "ВЧК-ОГПУ", в результате точных ударов украинских военных на концерт в Кобзон отправились заместитель начальника центра управления командования ВДВ Вадим Добряков, начальник отдела оперативного управления штаба ВДВ Алексей Коблов и оперативный дежурный командования ВДВ Александр Галкин.

По информации журналистов издания, оккупанты были ликвидированы 1 ноября в результате серии успешных ударов по командному пункту оккупационной армии РФ "Днепр", руководство над которым получил генерал-полковник Теплинский.

Отмечается, что остается неизвестным, находился ли Теплинский в командном пункте при нанесении ударов.

Что известно о генерале Теплинском

В январе 2023 года стало известно, что Российская Федерация отстраняет от должности способного генерала из-за длительных разногласий в командовании армией во время войны против Украины. Речь шла о Михаиле Теплинском.

В апреле этого года британская разведка сообщила, что на фронт снова вернулся один из ключевых российских генералов – Михаил Теплинский . Его с этого поста уволил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он является одним из немногих российских топ-офицеров, которого уважают рядовые военнослужащие.

В августе Теплинский раскрыл потери российских десантников на войне против Украины. Впрочем, через несколько часов его видеообращение заблокировали.