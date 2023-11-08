ЗСУ ударами ATACMS ліквідували трьох високопосадових військових ВДВ армії РФ

Українські військові за результатами успішних ударів американськими високоточними ракетами ATACMS по командному пункту угруповання “Дніпро” окупаційної російської армії ліквідували трьох високопосадових полковників з підрозділів ВДВ РФ.

Що відомо про ліквідованих високопосадових окупантів

За інформацією проєкта “ВЧК-ОГПУ”, внаслідок влучних ударів українських військових на концерт до Кобзона відправились заступник начальника центру управління командування ВДВ Вадим Добряков, начальник відділу оперативного управління штабу ВДВ Олексій Коблов та оперативний черговий командування ВДВ Олександр Галкін.

За інформацією журналістів видання, окупантів було ліквідовано 1 листопада внаслідок серії успішних ударів по командному пункту окупаційної армії РФ "Дніпро", керівництво над яким отримав генерал-полковник Теплинський.

Зазначається, що залишається невідомим, чи перебував Теплинський у командному пункті під час нанесення ударів.

Що відомо про генерала Теплинського

У січні 2023 року стало відомо, що Російська Федерація усуває з посади здібного генерала через тривалі розбіжності у командуванні армією під час війни проти України. Йшлося про Михайла Теплинського.

У квітні цього року британська розвідка повідомила, що на фронт знову повернувся один з ключових російських генералів - Михайло Теплинський. Його з цієї посади звільнив начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов. Він є одним з небагатьох російських топ-офіцерів, якого поважають рядові військовослужбовці.

У серпні Теплинський розкрив втрати російських десантників на війні проти України. Втім, за кілька годин його відеозвернення заблокували.