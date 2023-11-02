Республіканці висунули Байдену неочікувано вимогу щодо ATACMS для України
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Політика
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Республіканці висунули Байдену неочікувано вимогу щодо ATACMS для України

Джо Байден
Джерело:  Reuters

Група впливових республіканців у Конгресі США вимагає від американського лідера Джо Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS більшої дальності.

Республіканці неочікувано закликали до посилення допомоги ЗСУ

Як зазначають журналісти, очільник Білого дому отримав листа від високопоставлених республіканців в комітетах Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил.

Вони несподівано похвалили команду Джо Байдена за те, що вона передала Україні кілька армійських тактичних ракетних систем обмеженого радіуса дії (ATACMS).

Однак, як виявилося, цього для них недостатньо.

Саме тому республіканці вимагають, щоб адміністрація американського лідера надіслала більше систем більшої дальності.

Потреба України в засобах глибокого ураження залишається нагальною, особливо для ураження цілей по всьому Криму, - наголошується у листі Майкла МакКоула і Майка Роджерса, а також сенаторів Джеймса Ріша і Роджера Вікера.

Чому цей лист вкрай важливий для майбутнього України

Байден отримав лист з вимогами від республіканців напередодні голосування Палати представників США за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю без допомоги для України.

Що важливо розуміти, саме республіканці становлять більшість у Палаті представників.

У листі вони звертають увагу Білого дому на те, що Київ неодноразово просив ракети великої дальності, а також уже продемонстрував здатність використовувати їх відповідально та успішно.

Автори листа також вказують Байдену на те, що армія РФ не вдалася до ескалації, хоча й погрожувала цим.

Очевидно, що для вас настав час завершити роботу над ATACMS. Якщо ви цього не зробите, то не лише ризикуєте зайти в глухий кут на полі бою і затягнути цю війну, але й загрожуєте подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші супротивники проводять операції впливу по всьому світу, – йдеться в листі.

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