Республіканці висунули жорсткі вимоги Байдену щодо продовження підтримки України

Група республіканців з Палати представників США вимагає від американського лідера Джо Байдена відокремити додаткове фінансування для Ізраїлю від більшого пакета, який включає кошти для України. Ба більше, вони назвали свої умови для надання подальшої допомоги Києву.

У США посилюється напруга на тлі суперечок щодо допомоги Україні

Конгресмен Майк Гарсія оприлюднив листа, в якому висловлюють занепокоєння з приводу потенційної затримки критично важливого фінансування для Ізраїлю

За словами республіканців, переважна більшість конгресменів як у Палаті представників, так і в Сенаті також наполягають на поділі фінансування для Ізраїлю та України.

Вони, мовляв, дуже хочуть, щоб, що Ізраїль і Україна перемогли своїх ворогів на полі бою, однак також скаржаться на те, що "американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемог".

Конгресмени вимагають, щоби президенти Джо Байден і Володимир Зеленський надали Конгресу США стратегію української перемоги.

Проста стратегія "ми з вами, поки не переможемо" або "ми повинні перемогти" не є стратегією перемоги. Як Україна перемагає і скільки часу це займе? Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії виходу, – йдеться у листі. Поширити

Республіканці хочуть бачити звіт про війну в Україні

Автори листа вимагають, щоб президент Байден та очільник Міноборони США Ллойд Остін чітко інформували американський народ про хід російсько-української війни.

Ба більше, вони хочуть почути причини нинішньої "безвиході" та надання оновленої інформації щодо "весняного контрнаступу".

За словами республіканців, вони досі не зрозуміли, як американська зброя, яку отримують ЗСУ, допоможе виграти війну, а не лише призведе до ескалації.