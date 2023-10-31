Без допомоги США Росія може досягти успіхів в Україні — Остін

Злочинна армія РФ може досягти власних намірів з окупації Україні у разі, якщо США перестануть надавати допомогу Києву.

Що відомо про критичний вплив США на війну в Україні

За словами глави Міноборони США Ллойда Остіна, без військової підтримки Києва з боку Вашингтона Кремль може досягти власних злочинних цілей в Україні.

Про це Остін сказав під час слухань у Сенаті на прохання президента Джо Байдена про виділення 106 мільярдів доларів для фінансування планів із гарантування безпеки України, Ізраїлю та посилення кордонів США.

Глава Пентагону підкреслив, що якщо США позбавлять Україну допомоги, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін зможе досягти власних цілей в Україні і далі погрожуватиме країнам-сусідам.

За інформацією видання, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл рішуче підтримав пропозицію Білого дому щодо допомоги Ізраїлю та Україні в розмірі 106 мільярдів доларів.

За його словами, він і президент, по суті, перебувають "в одному місці" з цього питання.

Раніше Макконнелл дав відсіч деяким зі своїх колег-республіканців у Сенаті, які закликали до розділеного пакета допомоги для двох країн. Він заявив, що це було б "помилкою".

Чи може Росія кинути виклик НАТО

Ллойд Остін зазначив, що у разі перемоги в Україні Росія кине виклик країнам НАТО.

У нього запитали, чи може рішення про не надсилання Україні належної допомоги збільшити ймовірність того, що американські війська зрештою будуть втягнуті у війну.