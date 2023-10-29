США не можуть гарантувати Україні сталу військову допомогу — Bloomberg

Через військову підтримку та забов'язання у кількох серйозних збройних конфліктах США, як військовий партнер можуть зіткнутись із перенавантаженням, що відобразиться на військовій підтримці України.
Що відомо про проблеми із військовою підтримкою України з боку США
За інформацією журналістів видання, конфлікт в Ізраїлі, який ризикує перетворитись на масштабну регіональну війну на Близькому Сході, а також конфлікт, розв’язаний Росією проти України, і загроза ймовірної агресії Китаю проти Тайвання роблять США неготовими до одночасної військової підтримки такої кількості партнерів.
Як йдеться у матеріалі, наразі американська оборонна промисловість намагається виробити достатню кількість боєприпасів для задоволення потреб України.
Журналісти видання підкреслюють, що занепокоєння також викликають президентські вибори в США у наступному році.
Журналісти додають, що Байден поспішив запевнити лідерів усього світу в тому, що США зможуть протистояти всім загрозам одночасно і виконати свої обіцянки про підтримку.
Окрім цього журналісти зазначають, США змусили Ізраїль відкласти проведення наземної операції у Газі.
Зазначається, що сигнал про стримування, ймовірно, не спрацював.
Автори матеріалу роблять висновок, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України оголила уразливість ланцюжка військової підтримки США.
За словами колишнього заступника Міністра оборони з політичних питань Мішель Флурнуа, оборонна промисловість США не була готова до поповнення такої кількості різних видів озброєнь, які у якості військової допомоги надаються партнерам.