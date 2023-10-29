США не можуть гарантувати Україні сталу військову допомогу — Bloomberg

Через військову підтримку та забов'язання у кількох серйозних збройних конфліктах США, як військовий партнер можуть зіткнутись із перенавантаженням, що відобразиться на військовій підтримці України.

Що відомо про проблеми із військовою підтримкою України з боку США

За інформацією журналістів видання, конфлікт в Ізраїлі, який ризикує перетворитись на масштабну регіональну війну на Близькому Сході, а також конфлікт, розв’язаний Росією проти України, і загроза ймовірної агресії Китаю проти Тайвання роблять США неготовими до одночасної військової підтримки такої кількості партнерів.

Як йдеться у матеріалі, наразі американська оборонна промисловість намагається виробити достатню кількість боєприпасів для задоволення потреб України.

Пентагон бомбить цілі в Сирії, направляючи в регіон засоби ППО для захисту військ на випадок, якщо війна Ізраїлю проти ХАМАС спровокує нові атаки ворогів. Тайвань, ще один американський союзник, збільшив обсяг замовлень на американську зброю, оскільки Китай протистоїть йому на стратегічних морських шляхах. У столицях Європи та Азії чиновники все більше стурбовані тим, що деяких партнерів зрештою можуть обдурити, оскільки різке зростання одночасних викликів обмежує здатність США реагувати, а їхня оборонна промисловість щосили намагається зробити достатньо зброї для всіх цих конфліктів. Вони побоюються, що суперники в Пекіні, Москві та Тегерані не упустять можливостей, що відкриваються, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Журналісти видання підкреслюють, що занепокоєння також викликають президентські вибори в США у наступному році.

Вибори можуть повернути Дональда Трампа в Білий дім з його розмовами про вихід з альянсів, укладення угод з Росією і відкрите протистояння Ірану та Китаю. Бюджетний запит Байдена на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 106 мільярдів доларів вже стикається з перешкодами з боку республіканців в Конгресі, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

Журналісти додають, що Байден поспішив запевнити лідерів усього світу в тому, що США зможуть протистояти всім загрозам одночасно і виконати свої обіцянки про підтримку.

У приватному порядку представники адміністрації визнають, що криза на Близькому Сході перевернула ключовий принцип їхнього глобального підходу – що цей давно неспокійний регіон нарешті вступає в період, коли він не зажадає такої великої підтримки з боку США, що дозволить Вашингтону більше зосередитися на загрозі з боку Китаю. За словами чиновників, цей поворот на Схід, ймовірно, сповільниться, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Окрім цього журналісти зазначають, США змусили Ізраїль відкласти проведення наземної операції у Газі.

США підштовхнули Ізраїль відкласти наземний наступ на ХАМАС в сСекторі Гази, оскільки він зміцнює оборону в регіоні. За словами американських чиновників, нездатність Ізраїлю виявити напад ХАМАС і захистити себе після його початку також підняла питання про його хвалений військовий потенціал. Після нападу Хамасу 7 жовтня США перекидають сили назад на Близький Схід. Байден направив в регіон дві авіаносні групи і системи ППО, а також привів у підвищену бойову готовність тисячі військовослужбовців, що офіційні особи називають сигналом Ірану та іншим суперникам в регіоні не вступати в боротьбу, коли Ізраїль завдасть широко очікуваний наземний удар вторгнення в Газу, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що сигнал про стримування, ймовірно, не спрацював.

Представники адміністрації підкреслюють, що на даний момент немає планів щодо залучення американських військ воювати на Близькому Сході. Але Байден, який ще на посаді віце-президента був відомий тим, що говорив помічникам в Ситуаційному центрі, що наддержави не блефують, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу роблять висновок, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України оголила уразливість ланцюжка військової підтримки США.

Конфлікт в Україні оголив крихкість ланцюжка оборонних поставок США... нещодавні військові навчання, деякі з яких засекречені, показують, що в разі китайського вторгнення в Тайвань американські запаси ключової високоточної зброї можуть бути вичерпані всього за кілька днів, - зазначається у матеріалі. Поширити

За словами колишнього заступника Міністра оборони з політичних питань Мішель Флурнуа, оборонна промисловість США не була готова до поповнення такої кількості різних видів озброєнь, які у якості військової допомоги надаються партнерам.