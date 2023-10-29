У США попереджають про нову небезпечну зброю армії РФ

Як вдалося дізнатися ISW, російські загарбники почали використовувати нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" ("Изделие-53"), який може автономно ідентифікувати цілі.

РФ використовує новий безпілотник у війні проти України

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, в арсеналі російської армії з’явився новий безпілотник-камікадзе "Изделие-53".

Вперше він був використаний на полі бою 21 жовтня.

Що важливо розуміти, цей безпілотник має систему автоматичного наведення, яка вміє розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.

"Изделие-53" поки не використовують широко, але військові випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів. Корисне навантаження безпілотників "Изделие-53" - від трьох до п’яти кілограмів. Цього не достатньо для значного пошкодження важливих військових цілей, - йдеться у звіті американських аналітиків. Поширити

Що важливо знати про російський безпілотник "Італмас"

Як уже згадувалося раніше, ще 24 жовтня американський Інститут вивчення війни попереджав про те, що солдати РФ також почали використовувати нові безпілотники "Італмас" (також відомі як "Изделие-54") під час удару безпілотників по Київській області. Варто звернути увагу на те, що вони гудуть, як газонокосарка.

За словами російських інсайдерів, дрони Italmas легші за Shahed і їх важче виявити та збити.

Окрім того, прокремлівські військові блогери заявляли, що вони також дешевші за Shahed, що означає, що їх можна більше виробляти та використовувати, однак вони несуть на собі меншу вагу.

За попередніми даними, армія РФ буде використовувати безпілотники Italmas у тандемі з Shahed.

Зазначимо, що вночі 29 українська ППО збила усі ворожі безпілотники, які намагалися атакувати Україну.