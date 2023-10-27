В Україні тестують власний дрон-розміновувач ST1. Що він вміє

В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1 із мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

Мінцифри показало експериментальний дрон-розміновувач

ST1 — це автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дозволяють облітати перешкоди на низькій висоті.

Також апарат має потужний мікрокомп’ютер, що обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину — це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни.

Експериментальний зразок розробники активно тестують у польових умовах. Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва.

Україна планує випускати десятки тисяч БПЛа на місяць

Україна планує виготовляти десятки тисяч безпілотників на місяць. Такі темпи виробництва реалізують уже до кінця 2023 року.

Про це під час промислового форуму НАТО у Стокгольмі заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Міністр не став розкривати точну кількість безпілотників, яку зараз Україна виробляє щомісяця, але розповів, що це "кілька тисяч одиниць".

До кінця року це будуть десятки тисяч на місяць. І це те, що ми нарощуємо навіть швидше, ніж звичайні боєприпаси та бойову зброю, – зазначив Камишін. Поширити

Загалом за рік виробництво дронів в Україні виросло у сотню разів, понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.