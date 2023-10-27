В Украине тестируют собственный дрон-разминировщик ST1. Что он умеет

В Украине тестируют отечественный дрон-разминировщик ST1 с микрокомпьютером, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.

Минцифры показало экспериментальный дрон-разминчик

ST1 — это автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте.

Также аппарат обладает мощным микрокомпьютером, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека — это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы смогут с безопасного места управлять дроном и искать мины.

Экспериментальный образец разработчики активно тестируют в полевых условиях. Команда собирает фидбек, работает над усовершенствованием и готовится к масштабированию производства.

Украина планирует выпускать десятки тысяч БПЛа в месяц

Украина планирует производить десятки тысяч беспилотников в месяц. Подобные темпы производства реализуют уже к концу 2023 года.

Об этом во время промышленного форума НАТО в Стокгольме заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Министр не стал раскрывать точное количество беспилотников, которое сейчас Украина производит ежемесячно, но рассказал, что это "несколько тысяч единиц".

До конца года это будут десятки тысяч в месяц. И это то, что мы наращиваем даже быстрее обычных боеприпасов и боевого оружия, – отметил Камышин. Поделиться

За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний начали заниматься разработкой беспилотников.