В США предупреждают о новом опасном оружии армии РФ

Как удалось узнать ISW, российские захватчики начали использовать новую версию беспилотника-камикадзе Ланцет (Изделие-53), который может автономно идентифицировать цели.
РФ использует новый беспилотник в войне против Украины
Согласно данным американского Института изучения войны, в арсенале российской армии появился новый беспилотник-камикадзе "Изделие-53".
В первый раз он был использован на поле боя 21 октября.
Что важно понимать, этот беспилотник имеет систему автоматического наведения, умеющую различать типы целей и повышать шансы успешного удара.
Что важно знать о российском беспилотнике "Италмас"
Как уже упоминалось ранее, еще 24 октября американский Институт изучения войны предупреждал о том, что солдаты РФ также начали использовать новые беспилотники "Италмас" (также известные как Изделие-54) во время беспилотников по Киевской области. Следует обратить внимание на то, что они гудят, как газонокосилка.
По словам российских инсайдеров, дроны Italmas легче Shahed и их труднее обнаружить и сбить.
Кроме того, прокремлевские военные блогеры заявляли, что они также дешевле Shahed, что означает, что их можно больше производить и использовать, однако они несут на себе меньший вес.
По предварительным данным, армия РФ будет использовать беспилотники Italmas в тандеме с Shahed.
Отметим, что ночью 29 украинская ПВО сбили все вражеские беспилотники, которые пытались атаковать Украину.
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