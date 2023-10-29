В США предупреждают о новом опасном оружии армии РФ

Как удалось узнать ISW, российские захватчики начали использовать новую версию беспилотника-камикадзе Ланцет (Изделие-53), который может автономно идентифицировать цели.

РФ использует новый беспилотник в войне против Украины

Согласно данным американского Института изучения войны, в арсенале российской армии появился новый беспилотник-камикадзе "Изделие-53".

В первый раз он был использован на поле боя 21 октября.

Что важно понимать, этот беспилотник имеет систему автоматического наведения, умеющую различать типы целей и повышать шансы успешного удара.

"Изделие-53" пока не используют широко, но военные испытывают беспилотники для массовых синхронизированных роевых ударов. Полезная нагрузка беспилотников "Изделие-53" – от трех до пяти килограммов. Этого недостаточно для значительного повреждения важных военных целей, - сказано в отчете американских аналитиков. Поделиться

Что важно знать о российском беспилотнике "Италмас"

Как уже упоминалось ранее, еще 24 октября американский Институт изучения войны предупреждал о том, что солдаты РФ также начали использовать новые беспилотники "Италмас" (также известные как Изделие-54) во время беспилотников по Киевской области. Следует обратить внимание на то, что они гудят, как газонокосилка.

По словам российских инсайдеров, дроны Italmas легче Shahed и их труднее обнаружить и сбить.

Кроме того, прокремлевские военные блогеры заявляли, что они также дешевле Shahed, что означает, что их можно больше производить и использовать, однако они несут на себе меньший вес.

По предварительным данным, армия РФ будет использовать беспилотники Italmas в тандеме с Shahed.

Отметим, что ночью 29 украинская ПВО сбили все вражеские беспилотники, которые пытались атаковать Украину.