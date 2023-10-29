США не могут гарантировать Украине постоянную военную помощь - Bloomberg

Из-за военной поддержки и обязательств в нескольких серьезных вооруженных конфликтах США, как военный партнер могут столкнуться с перегрузкой, которая отразится на военной поддержке Украины.

Что известно о проблемах с военной поддержкой Украины со стороны США

По информации журналистов издания, конфликт в Израиле, рискующий превратиться в масштабную региональную войну на Ближнем Востоке, а также конфликт, развязанный Россией против Украины, и угроза вероятной агрессии Китая против Тайваня делают США неготовыми к одновременной военной поддержке такого количества партнеров.

Как говорится в материале, американская оборонная промышленность пытается выработать достаточное количество боеприпасов для удовлетворения потребностей Украины.

Пентагон бомбит цели в Сирии, направляя в регион средства ПВО для защиты войск на случай, если война Израиля против ХАМАС спровоцирует новые атаки противников. Тайвань, еще один американский союзник, увеличил объем заказов на американское оружие, поскольку Китай противостоит ему на стратегических морских путях. В столицах Европы и Азии чиновники все больше озабочены тем, что некоторых партнеров в конце концов могут обмануть, поскольку резкий рост одновременных вызовов ограничивает способность США реагировать, а их оборонная промышленность изо всех сил пытается сделать достаточное количество оружия для всех этих конфликтов. Они опасаются, что соперники в Пекине, Москве и Тегеране не упустят открывающиеся возможности - отмечают авторы материала. Поделиться

Журналисты издания подчеркивают, что беспокойство также вызывают президентские выборы в США в следующем году.

Выборы могут вернуть Дональда Трампа в Белый дом с его разговорами о выходе из альянсов, заключении соглашений с Россией и открытом противостоянии Ирана и Китая. Бюджетный запрос Байдена на помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 миллиардов долларов уже сталкивается с препятствиями со стороны республиканцев в Конгрессе, – объясняют авторы материала. Поделиться

Журналисты добавляют, что Байден поспешил заверить лидеров всего мира в том, что США смогут противостоять всем угрозам одновременно и выполнить обещания о поддержке.

В частном порядке представители администрации признают, что кризис на Ближнем Востоке перевернул ключевой принцип их глобального подхода – что этот давно неспокойный регион наконец-то вступает в период, когда он не потребует столь большой поддержки со стороны США, что позволит Вашингтону больше сосредоточиться на угрозе со стороны Китая. . По словам чиновников, этот поворот на Восток, вероятно, замедлится, говорится в материале издания. Поделиться

Кроме этого журналисты отмечают, что США заставили Израиль отложить проведение наземной операции в Газе.

США подтолкнули Израиль отложить наземное наступление на ХАМАС в секторе Газа, поскольку он укрепляет оборону в регионе. По словам американских чиновников, неспособность Израиля обнаружить нападение ХАМАС и защитить себя после его начала также подняла вопрос о его хваленом военном потенциале. После нападения Хамаса 7 октября США опрокидывают силы обратно на Ближний Восток. Байден направил в регион две авианосные группы и системы ПВО, а также привел в повышенную боевую готовность тысячи военнослужащих, что официальные лица называют сигналом Ирана и другим соперникам в регионе не вступать в борьбу, когда Израиль нанесет широко ожидаемый наземный удар вторжения в Газу. в материале издания. Поделиться

Отмечается, что сигнал о сдерживании, вероятно, не сработал.

Представители администрации подчеркивают, что на данный момент нет планов по привлечению американских войск воевать на Ближнем Востоке. Но Байден, еще на должности вице-президента, был известен тем, что говорил помощникам в Ситуационном центре, что сверхдержавы не блефуют, - отмечается в материале издания. Поделиться

Авторы материала делают вывод, что развязанная Кремлем преступная война против Украины обнажила уязвимость цепочки военной поддержки США.

Конфликт в Украине обнажил хрупкость цепочки оборонных поставок США... недавние военные учения, некоторые из которых засекречены, показывают, что в случае китайского вторжения в Тайвань американские запасы ключевого высокоточного оружия могут быть исчерпаны всего за несколько дней, отмечается в материале. Поделиться

По словам бывшего заместителя Министра обороны по политическим вопросам Мишель Флурнуа, оборонная промышленность США не была готова к пополнению такого количества различных видов вооружений, оказываемых в качестве военной помощи партнерам.