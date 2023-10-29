США не могут гарантировать Украине постоянную военную помощь - Bloomberg

Из-за военной поддержки и обязательств в нескольких серьезных вооруженных конфликтах США, как военный партнер могут столкнуться с перегрузкой, которая отразится на военной поддержке Украины.
Что известно о проблемах с военной поддержкой Украины со стороны США
По информации журналистов издания, конфликт в Израиле, рискующий превратиться в масштабную региональную войну на Ближнем Востоке, а также конфликт, развязанный Россией против Украины, и угроза вероятной агрессии Китая против Тайваня делают США неготовыми к одновременной военной поддержке такого количества партнеров.
Как говорится в материале, американская оборонная промышленность пытается выработать достаточное количество боеприпасов для удовлетворения потребностей Украины.
Журналисты издания подчеркивают, что беспокойство также вызывают президентские выборы в США в следующем году.
Журналисты добавляют, что Байден поспешил заверить лидеров всего мира в том, что США смогут противостоять всем угрозам одновременно и выполнить обещания о поддержке.
Кроме этого журналисты отмечают, что США заставили Израиль отложить проведение наземной операции в Газе.
Отмечается, что сигнал о сдерживании, вероятно, не сработал.
Авторы материала делают вывод, что развязанная Кремлем преступная война против Украины обнажила уязвимость цепочки военной поддержки США.
По словам бывшего заместителя Министра обороны по политическим вопросам Мишель Флурнуа, оборонная промышленность США не была готова к пополнению такого количества различных видов вооружений, оказываемых в качестве военной помощи партнерам.