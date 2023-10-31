Без України. Новий спікер Палати представників вніс законопроєкт про допомогу лише для Ізраїлю

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон вніс на розгляд законопроєкт про допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів. Він не включає допомогу Україні.

У США відокремили допомогу Україні від Ізраїлю

Bloomberg пише, що пакет відокремлює допомогу Ізраїлю від запиту президента Джо Байдена на екстрене фінансування, який включає допомогу Україні та Тайваню.

Пакет також не включає гуманітарну допомогу мешканцям Гази та Ізраїлю, про яку просив Байден.

До плану Майка Джонсона входить допомога Ізраїлю і є одним із перших серйозних законодавчих зусиль нового спікера.

Очікується, що Палата представників буде голосувати за законопроєкт 2 жовтня. Джонсон обговорював пакет з Байденом минулого тижня.

Що відомо про пакет допомоги Україні від США

Майк Джонсон, який раніше голосував проти допомоги Україні, після обрання спікером, заявив, що він підтримує фінансування України, але хоче розглядати його окремо та вимагає посиленого контролю за витратами.

Джо Байден попросив Конгрес проголосувати за фінансування військової допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Пакет містить допомогу на 106 млрд доларів.

У Сенаті тривають двопартійні переговори щодо просування вперед із комбінованим пакетом. Україні у новому пакеті виділено 61,4 мільярда доларів.