Новий спікер Палати представників може підтримати запит Байдена на військову допомогу Україні — Bloomberg

Обраний спікером Палати представників США республіканець Майк Джонсон готовий до діалогу із представниками Білого дому щодо питання військової допомоги Україні.
Чи стане Джонсон загрозою подальшій допомозі Україні з боку США
За інформацією видання, стосовно ставлення новообраного спікера Палати представників до надання військової допомоги Україні є певні питання.
Автори матеріалу підкреслюють, що раніше Джонсон відкрито висловлював скептицизм стосовно військової допомоги Україні.
Однак наразі конгресмен запевнив, що відкритий до діалогу із представниками Білого дому стосовно питання схвалення відправленого президентом Джо Байденом запиту на виділення військової допомоги Україні та Ізраїлю.
Якої політики дотримуватиметься Джонсон
Новообраний спікер обіцяв винести на голосування питання щодо пакета військової допомоги для Ізраїлю.
Зараз ця країна протистоїть палестинському терористичному угрупуванню ХАМАС. Це є важливим в контексті того, якої зовнішньополітичної доктрини буде дотримуватися Джонсон.
Республіканець має міцні зв’язки з правими християнськими силами ще до його активної участі в політиці. Він працював старшим радником Alliance Defending Freedom, правозахисної групи, яка відстоює так звані "традиційні сімейні цінності".
Джонсон рішуче виступає проти абортів, що, за його словами, ґрунтуються на історії його життя.
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