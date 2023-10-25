Новий спікер Палати представників може підтримати запит Байдена на військову допомогу Україні — Bloomberg

Чи стане Джонсон загрозою подальшій допомозі Україні з боку США

За інформацією видання, стосовно ставлення новообраного спікера Палати представників до надання військової допомоги Україні є певні питання.

Автори матеріалу підкреслюють, що раніше Джонсон відкрито висловлював скептицизм стосовно військової допомоги Україні.

Однак наразі конгресмен запевнив, що відкритий до діалогу із представниками Білого дому стосовно питання схвалення відправленого президентом Джо Байденом запиту на виділення військової допомоги Україні та Ізраїлю.

Його обрання стало кульмінацією історичної боротьби всередині Республіканської партії, яка скинула спікера Кевіна Маккарті. Джонсон був відомим прихильником спроб Дональда Трампа заперечити перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Якої політики дотримуватиметься Джонсон

Новообраний спікер обіцяв винести на голосування питання щодо пакета військової допомоги для Ізраїлю.

Зараз ця країна протистоїть палестинському терористичному угрупуванню ХАМАС. Це є важливим в контексті того, якої зовнішньополітичної доктрини буде дотримуватися Джонсон.

Республіканець має міцні зв’язки з правими християнськими силами ще до його активної участі в політиці. Він працював старшим радником Alliance Defending Freedom, правозахисної групи, яка відстоює так звані "традиційні сімейні цінності".

Джонсон рішуче виступає проти абортів, що, за його словами, ґрунтуються на історії його життя.