Новый спикер Палаты представителей может поддержать запрос Байдена на военную помощь Украине — Bloomberg
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Политика
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Новый спикер Палаты представителей может поддержать запрос Байдена на военную помощь Украине — Bloomberg

Майк Джонсон
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Источник:  Bloomberg

Избранный спикером Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон готов к диалогу с представителями Белого дома по вопросу военной помощи Украине.

Станет ли Джонсон угрозой дальнейшей помощи Украине со стороны США

По информации издания, по отношению к новоизбранному спикеру Палаты представителей к оказанию военной помощи Украине есть определенные вопросы.

Авторы материала подчеркивают, что ранее Джонсон открыто выражал скептицизм по военной помощи Украине.

Однако конгрессмен заверил, что открыт к диалогу с представителями Белого дома по вопросу одобрения отправленного президентом Джо Байденом запроса на выделение военной помощи Украине и Израилю.

Его избрание стало кульминацией исторической борьбы внутри Республиканской партии, свергшей спикера Кевина Маккарти. Джонсон был известным поклонником попыток Дональда Трампа отрицать победу Джо Байдена на выборах 2020 года, - отмечается в материале издания.

Какой политики будет придерживаться Джонсон

Новоизбранный спикер обещал вынести на голосование вопрос о пакете военной помощи для Израиля.

Сейчас эта страна противостоит палестинской террористической группировке ХАМАС. Это важно в контексте того, какой внешнеполитической доктрины будет придерживаться Джонсон.

Республиканец имеет прочные связи с правыми христианскими силами еще до активного участия в политике. Он работал старшим советником Alliance Defending Freedom, правозащитной группы, отстаивающей так называемые "традиционные семейные ценности".

Джонсон решительно выступает против абортов, которые, по его словам, основываются на истории его жизни.

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