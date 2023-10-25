Новый спикер Палаты представителей может поддержать запрос Байдена на военную помощь Украине — Bloomberg

Избранный спикером Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон готов к диалогу с представителями Белого дома по вопросу военной помощи Украине.
Станет ли Джонсон угрозой дальнейшей помощи Украине со стороны США
По информации издания, по отношению к новоизбранному спикеру Палаты представителей к оказанию военной помощи Украине есть определенные вопросы.
Авторы материала подчеркивают, что ранее Джонсон открыто выражал скептицизм по военной помощи Украине.
Однако конгрессмен заверил, что открыт к диалогу с представителями Белого дома по вопросу одобрения отправленного президентом Джо Байденом запроса на выделение военной помощи Украине и Израилю.
Какой политики будет придерживаться Джонсон
Новоизбранный спикер обещал вынести на голосование вопрос о пакете военной помощи для Израиля.
Сейчас эта страна противостоит палестинской террористической группировке ХАМАС. Это важно в контексте того, какой внешнеполитической доктрины будет придерживаться Джонсон.
Республиканец имеет прочные связи с правыми христианскими силами еще до активного участия в политике. Он работал старшим советником Alliance Defending Freedom, правозащитной группы, отстаивающей так называемые "традиционные семейные ценности".
Джонсон решительно выступает против абортов, которые, по его словам, основываются на истории его жизни.
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