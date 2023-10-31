Без Украины. Новый спикер Палаты представителей внес законопроект о помощи только для Израиля

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон внес на рассмотрение законопроект о помощи Израилю в 14,3 млрд долларов. Он не включает в себя помощь Украине.
В США отделили помощь Украине от Израиля
Bloomberg пишет, что пакет отделяет помощь Израиля от запроса президента Джо Байдена на экстренное финансирование, включающий помощь Украине и Тайваню.
Пакет также не включает в себя гуманитарную помощь жителям Газы и Израиля, о которой просил Байден.
В план Майка Джонсона входит помощь Израилю и он является одним из первых серьезных законодательных усилий нового спикера.
Ожидается, что Палата представителей будет голосовать за законопроект 2 октября. Джонсон обсуждал пакет с Байденом на прошлой неделе.
Что известно о пакете помощи Украине от США
Майк Джонсон, ранее голосовавший против помощи Украине после избрания спикером, заявил, что он поддерживает финансирование Украины, но хочет рассматривать его отдельно и требует усиленного контроля за расходами.
Джо Байден попросил Конгресс проголосовать за финансирование военной помощи Израилю, Украине и Тайваню. Пакет содержит пособие на 106 млрд долларов.
В Сенате продолжаются двухпартийные переговоры по продвижению вперед с комбинированным пакетом. Украине в новом пакете выделено 61,4 миллиарда долларов.
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