Новый спикер Палаты представителей выступил с неожиданным предложением касательно Украины

По мнению нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона, нижняя палата Конгресса США должна рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные меры.

Штаты могут изменить логику помощи Украине из-за Майка Джонсона

Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей состоит в том, что мы должны разделить эти вопросы, - заявил представитель Палаты представителей США. Поделиться

По словам Джонсона, он уже сообщил об этой позиции представителям Белого дома после встречи с президентом.

Что важно понимать, администрация Джо Байдена попросила у Конгресса одобрить 106 миллиардов долларов в поддержку Украины, Израиля и другой иностранной помощи.

Американский лидер рассчитывал на то, что пакетное соглашение поможет утвердить всю сумму.

Но все больший скептицизм среди республиканцев Палаты представителей по отношению к Украине стал одним из самых спорных вопросов в трехнедельной борьбе партии за то, кто возглавит палату, завершившуюся избранием Джонсона в среду. Поделиться

По словам Майка Джонсона, официальный Вашингтон не бросит Украину, поскольку Штаты не могут допустить победу России и Путина в этой войне.

Тем не менее он обратил внимание на то, что помощь Киеву теперь потребует большей подотчетности потраченных средств.

Изменится ли позиция США по отношению к Израилю

Как отмечает новый спикер Палаты представителей, Израиль – это отдельная тема для разговора.

Мы собираемся найти выплаты в бюджете. Мы не просто печатаем деньги, чтобы отправить их за границу. Мы собираемся финансировать сокращения в других областях, чтобы сделать это, – объяснил Майк Джонсон. Поделиться

Согласно его данным, республиканцы в Палате представителей предложат пакет помощи Израилю на сумму 14,5 млрд долларов, что немного больше, чем просил ранее американский лидер и его администрация.

Что важно понимать, бюджетный запрос Белого дома в Конгресс предусматривает около 61,4 млрд. для Украины, из которых 46,1 млрд. составляют оборонные расходы и 11,8 млрд. – прямая бюджетная поддержка.