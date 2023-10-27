Новый спикер Палаты представителей выступил с неожиданным предложением касательно Украины

По мнению нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона, нижняя палата Конгресса США должна рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные меры.
Штаты могут изменить логику помощи Украине из-за Майка Джонсона
По словам Джонсона, он уже сообщил об этой позиции представителям Белого дома после встречи с президентом.
Что важно понимать, администрация Джо Байдена попросила у Конгресса одобрить 106 миллиардов долларов в поддержку Украины, Израиля и другой иностранной помощи.
Американский лидер рассчитывал на то, что пакетное соглашение поможет утвердить всю сумму.
По словам Майка Джонсона, официальный Вашингтон не бросит Украину, поскольку Штаты не могут допустить победу России и Путина в этой войне.
Тем не менее он обратил внимание на то, что помощь Киеву теперь потребует большей подотчетности потраченных средств.
Изменится ли позиция США по отношению к Израилю
Как отмечает новый спикер Палаты представителей, Израиль – это отдельная тема для разговора.
Согласно его данным, республиканцы в Палате представителей предложат пакет помощи Израилю на сумму 14,5 млрд долларов, что немного больше, чем просил ранее американский лидер и его администрация.
Что важно понимать, бюджетный запрос Белого дома в Конгресс предусматривает около 61,4 млрд. для Украины, из которых 46,1 млрд. составляют оборонные расходы и 11,8 млрд. – прямая бюджетная поддержка.
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