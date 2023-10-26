Украина получит новую масштабную помощь от США и Дании
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит новую масштабную помощь от США и Дании

военная помощь
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Источник:  online.ua

Официальные Вашингтон и Копенгаген 26 октября заявили, что передадут Украине новые пакеты военной помощи, которые будут включать танки и боеприпасы.

Что США передадут Украине

По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, речь идет о помощи в размере 150 миллионов долларов.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, новый пакет будет содержать:

  • дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, зенитные комплексы Stinger;

    • боеприпасы для систем HIMARS;

    • артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;

    • противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin;

    • два миллиона патронов для стрелкового оружия;

    • приборы ночного видения;

    • взрывные боеприпасы;

    • зимнее снаряжение и запчасти и другое вспомогательное оборудование.

Стоит обратить внимание на то, что этот пакет помощи стал 49-м в рамках механизма Presidential Drawdown Authority с февраля 2022 года, когда началась полномасштабная российско-украинская война.

Какую помощь Украина получит от Дании

Правительство Дании официально заявило о предоставлении нашей стране нового пакета военной помощи в размере 3,7 млрд датских крон, или около 520 млн долларов.

Его удалось сформировать после встречи министров обороны Дании и Украины.

В этом пакете будут:

  • танки Т-72ЭА, БМП-2;

  • артиллерийские боеприпасы;

  • беспилотники;

  • стрелковое оружие;

  • бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

По мнению властей Дании, это оборудование и боеприпасы будут иметь решающее значение для ВСУ непосредственно на поле боя.

Глава Минобороны страны Троэльс Лунд Поульсен обратил внимание на то, что пакет помощи был сформирован после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Сегодняшняя помощь подтверждает, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Дании в борьбе за свободу, – сказал он.

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