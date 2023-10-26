Украина получит новую масштабную помощь от США и Дании

Официальные Вашингтон и Копенгаген 26 октября заявили, что передадут Украине новые пакеты военной помощи, которые будут включать танки и боеприпасы.
Что США передадут Украине
По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, речь идет о помощи в размере 150 миллионов долларов.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, новый пакет будет содержать:
дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, зенитные комплексы Stinger;
боеприпасы для систем HIMARS;
артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin;
два миллиона патронов для стрелкового оружия;
приборы ночного видения;
взрывные боеприпасы;
зимнее снаряжение и запчасти и другое вспомогательное оборудование.
Стоит обратить внимание на то, что этот пакет помощи стал 49-м в рамках механизма Presidential Drawdown Authority с февраля 2022 года, когда началась полномасштабная российско-украинская война.
Какую помощь Украина получит от Дании
Правительство Дании официально заявило о предоставлении нашей стране нового пакета военной помощи в размере 3,7 млрд датских крон, или около 520 млн долларов.
Его удалось сформировать после встречи министров обороны Дании и Украины.
В этом пакете будут:
танки Т-72ЭА, БМП-2;
артиллерийские боеприпасы;
беспилотники;
стрелковое оружие;
бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
По мнению властей Дании, это оборудование и боеприпасы будут иметь решающее значение для ВСУ непосредственно на поле боя.
Глава Минобороны страны Троэльс Лунд Поульсен обратил внимание на то, что пакет помощи был сформирован после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.
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