Украина получит новую масштабную помощь от США и Дании

Официальные Вашингтон и Копенгаген 26 октября заявили, что передадут Украине новые пакеты военной помощи, которые будут включать танки и боеприпасы.

Что США передадут Украине

По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, речь идет о помощи в размере 150 миллионов долларов.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, новый пакет будет содержать:

дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, зенитные комплексы Stinger; боеприпасы для систем HIMARS; артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм; противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin; два миллиона патронов для стрелкового оружия; приборы ночного видения; взрывные боеприпасы; зимнее снаряжение и запчасти и другое вспомогательное оборудование.



Стоит обратить внимание на то, что этот пакет помощи стал 49-м в рамках механизма Presidential Drawdown Authority с февраля 2022 года, когда началась полномасштабная российско-украинская война.

Какую помощь Украина получит от Дании

Правительство Дании официально заявило о предоставлении нашей стране нового пакета военной помощи в размере 3,7 млрд датских крон, или около 520 млн долларов.

Его удалось сформировать после встречи министров обороны Дании и Украины.

В этом пакете будут:

танки Т-72ЭА, БМП-2;

артиллерийские боеприпасы;

беспилотники;

стрелковое оружие;

бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

По мнению властей Дании, это оборудование и боеприпасы будут иметь решающее значение для ВСУ непосредственно на поле боя.

Глава Минобороны страны Троэльс Лунд Поульсен обратил внимание на то, что пакет помощи был сформирован после встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.