Помощь Украине. В Вашингтоне прошел третий Ukraine Action Summit

Саммит собрал более 500 участников, к нему присоединились представители из 36 штатов Америки. Также он был особенно важен, потому что на днях в Конгрессе решается судьба нового пакета финансирования для Украины.

Украинские и американские активисты собрались в Вашингтоне

В Вашингтоне прошел третий Украинский саммит действий (Ukraine Action Summit). В течение двух дней, 22-23 октября, группа активистов из США и Украины убеждали представителей Конгресса в необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Этот саммит собрал более полутысячи участников, к нему присоединились представители из 36 штатов Америки. Также он был особенно важен, учитывая, что именно на днях в Конгрессе решается судьба нового пакета финансирования для Украины.

На встрече в Капитолий в рамках саммита прибыли и украинские военные, чтобы донести до представителей Конгресса, что у украинской армии большая потребность в вооружении и боеприпасах.

Сейчас очень ответственный период, сейчас наша бригада снова готовится к наступлению, времени очень мало, погодные условия ухудшаются, но сейчас есть возможность достичь больших результатов на фронте. Не хватает разных видов вооружения, потому что боевые действия идут очень активно и это все является расходным материалом, – рассказал Виталий Бойко, военнослужащий Национальной гвардии Украины. Поделиться

Военнослужащая ВСУ Андриана Арехта тоже благодарна США за предоставленное оружие, однако, как говорит, "нужно еще".

Потому что оружие и бронированная техника спасает, работала я со Стингерами, переданные Украине, с МК 19, Свичблейдами. Нам нужна "броня", ПВО, нам нужно обязательно защитить небо, – подчеркнула Арехта. Поделиться

На третий Украинский саммит действий на Капитолийский холм, говорят организаторы, съехалось более 500 участников из 36 штатов. Конгрессмен-демократ Майк Квигли и конгрессмен-республиканец Даг Ламборн вышли к участникам саммита, чтобы сфотографироваться и поддержать.

Всего за два дня активисты провели более 200 встреч с сенаторами, конгрессменами и их помощниками от обеих ведущих партий США.

В абсолютном большинстве случаев это граждане США, что позволяет им приходить к своим представителям и говорить о том, что они просят поддерживать. Финансовая поддержка Украины, поддержка Украины оружием, тренировка пилотов F-16. Это, в частности, геноцид в Украине, это передача на восстановление Украине замороженных активов РФ, – рассказала Эвелина Курилец, исполнительный директор фонда "Razom" в Украине. Поделиться

Поскольку в Конгрессе вскоре предстоит решить судьбу нового запроса президента США о финансовой помощи Украине, участники саммита говорят – важно, что им удалось встретиться с представителями в том числе конгрессменов, которые не поддерживают финансирование Киева.

Мы должны подчеркивать, что хорошо, вы обеспокоены бюджетом – 3% оборонного бюджета, менее 1% американского ВВП помогут Украине. Где же этот бюджет? Почему вы не можете найти деньги? Конгрессмены работают на нас, они работают на избирателей. Не будет неправильно задавать им такие сложные вопросы, как: «Вы говорите нам, что поддерживаете Украину, почему ваши результаты голосований свидетельствуют о другом?» – такие вопросы на встречах в офисах определенных конгрессменов из Техаса задавал избиратель из этого штата, американец Джек Гарсио Франко. Поделиться

Важность такого общения с конгрессменами отметили и бывшие послы США в Украине, выступившие перед участниками саммита.

Я считаю, что такие встречи, где украинские американцы приезжают в Вашингтон, чтобы выступать за Украину, очень важны, потому что в демократических странах наши избранные чиновники ведут нас, но они также прислушиваются к тому, что говорят люди. Это очень важно, – отметила Мари Йованович, посол США в Украине в 2016-2019 годах. Поделиться

В завершение саммита его участники развернули самый большой украинский флаг в мире. Он на несколько минут взвился на Национальной аллее Вашингтона.

Впервые этот флаг развернули в 2012 году в Киеве и занесли в Книгу рекордов Украины. Его также разворачивали в Польше и в нескольких городах США, в частности в Центральном парке Нью-Йорка.

Он побывал в Нью-Йорке, побывал в Бостоне и Филадельфии. И мы очень хотим, чтобы он поехал по всем Соединенным Штатам. Мы хотим, чтобы все политики нас увидели. Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты продолжали помощь Украине, – отметил один из организаторов акции представитель организации KLYCH Александр Крапивкин. Поделиться

Что известно о новом пакете помощи от США

По информации издания, в новый пакет военной помощи Украине должны войти:

ракеты GMLRS для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

боеприпасы для национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS);

противотанковые ракеты TOW;

ракеты AIM-9 Sidewinder;

155 мм снаряды.

Этот пакет должен стать уже 49-м случаем использования президентских полномочий по перенаправлению оружия из запасов США украинским военным.

С начала вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине безопасность на сумму около 44 млрд долларов.