Помощь Украине. В Вашингтоне прошел третий Ukraine Action Summit

Саммит собрал более 500 участников, к нему присоединились представители из 36 штатов Америки. Также он был особенно важен, потому что на днях в Конгрессе решается судьба нового пакета финансирования для Украины.
Украинские и американские активисты собрались в Вашингтоне
В Вашингтоне прошел третий Украинский саммит действий (Ukraine Action Summit). В течение двух дней, 22-23 октября, группа активистов из США и Украины убеждали представителей Конгресса в необходимости дальнейшей поддержки Киева.
Этот саммит собрал более полутысячи участников, к нему присоединились представители из 36 штатов Америки. Также он был особенно важен, учитывая, что именно на днях в Конгрессе решается судьба нового пакета финансирования для Украины.
На встрече в Капитолий в рамках саммита прибыли и украинские военные, чтобы донести до представителей Конгресса, что у украинской армии большая потребность в вооружении и боеприпасах.
Военнослужащая ВСУ Андриана Арехта тоже благодарна США за предоставленное оружие, однако, как говорит, "нужно еще".
На третий Украинский саммит действий на Капитолийский холм, говорят организаторы, съехалось более 500 участников из 36 штатов. Конгрессмен-демократ Майк Квигли и конгрессмен-республиканец Даг Ламборн вышли к участникам саммита, чтобы сфотографироваться и поддержать.
Всего за два дня активисты провели более 200 встреч с сенаторами, конгрессменами и их помощниками от обеих ведущих партий США.
Поскольку в Конгрессе вскоре предстоит решить судьбу нового запроса президента США о финансовой помощи Украине, участники саммита говорят – важно, что им удалось встретиться с представителями в том числе конгрессменов, которые не поддерживают финансирование Киева.
Важность такого общения с конгрессменами отметили и бывшие послы США в Украине, выступившие перед участниками саммита.
В завершение саммита его участники развернули самый большой украинский флаг в мире. Он на несколько минут взвился на Национальной аллее Вашингтона.
Впервые этот флаг развернули в 2012 году в Киеве и занесли в Книгу рекордов Украины. Его также разворачивали в Польше и в нескольких городах США, в частности в Центральном парке Нью-Йорка.
Что известно о новом пакете помощи от США
По информации издания, в новый пакет военной помощи Украине должны войти:
ракеты GMLRS для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
боеприпасы для национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы (NASAMS);
противотанковые ракеты TOW;
ракеты AIM-9 Sidewinder;
155 мм снаряды.
Этот пакет должен стать уже 49-м случаем использования президентских полномочий по перенаправлению оружия из запасов США украинским военным.
С начала вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине безопасность на сумму около 44 млрд долларов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-