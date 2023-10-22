На что пойдут более 60 млрд долл от США — ответ посла Украины в США

Представленный Белым домом в пятницу бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка.

На что пойдут более 60 млрд долл. от США

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Маркарова подчеркнула, что в американском бюджетном законодательстве запрос – это видение администрации, и анализировать цифры следует тогда, когда это видение превратится в бюджетный документ внутри Конгресса.

В то же время она разъяснила, что главные цифры запроса таковы:

Оборонные расходы – $46,1 млрд, из которых $30,6 млрд предусмотрено на программы для Минобороны США.

$18 млрд – на пополнение оборонных товаров со складов Министерства обороны США, возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины;

$12 млрд – для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative;

$1,7 млрд – для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, испытавших влияние из-за войны в Украине;

$14,4 млрд – на техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения, кибербезопасность и т.д.

$14,75 млрд на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность исключают $11,8 млрд для предоставления прямой бюджетной поддержки Украине.

$2,2 млрд для поддержания неотложных потребностей в восстановлении и разработке программ в Украине и других странах региона, пострадавших от конфликта;

$360 млн Государственному департаменту в поддержку украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях;

$100 млн – для Государственного департамента США на программы по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежным программам;

Помощь в сфере ядерной безопасности – $149,5 млн Национальной ядерной администрации США (Минэнерго США).

Гуманитарная помощь предусматривает $481 млн на программы поддержки украинцам, прибывающим в США по программе Uniting for Ukraine.

Кроме того, Украине предлагают выделить значительную часть финансирования, предусмотренную на оказание гуманитарной помощи нашему государству, Израилю и пострадавшим регионам (распределение по странам пока не завершено):

$3,5 млрд для оказания гуманитарной помощи через программы Государственного департамента США Украины и Израиля, а также регионам, пострадавшим в результате ситуации в Израиле и войны в Украине;

$5,7 млрд для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей, вызванных войной России в Украине, вспышкой конфликта в Газе и каскадными региональными и глобальными последствиями этих кризисов.

Посол подчеркнула, что в Палате представителей США это предложение может быть вынесено в зал для рассмотрения и голосование может быть исключительно после того, как будет урегулирован вопрос с избранием спикера.