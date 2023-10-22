На що підуть понад 60 млрд дол від США — відповідь посла України у США

Поданий Білим домом в п’ятницю бюджетний запит до Конгресу США передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.

На що підуть понад 60 млрд дол від США

Про це розповіла посол України у США Оксана Маркарова.

Маркарова наголосила, що в американському бюджетному законодавстві запит – це візія адміністрації, і аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на бюджетний документ всередині Конгресу.

Водночас вона роз’яснила, що головні цифри запиту такі:

Оборонні видатки - $46,1 млрд, з яких $30,6 млрд передбачено на програми для Міноборони США.

$18 млрд – на поповнення оборонних товарів зі складів Міністерства оборони США, відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України;

$12 млрд – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative;

$1,7 млрд – для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;

$14,4 млрд – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо.

$14,75 млрд на економічну, фінансову, цивільну та ядерну безпеку виключають $11,8 млрд для надання прямої бюджетної підтримки Україні.

$2,2 млрд для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту;

$360 млн Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;

$100 млн – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжні програми;

Допомога у сфері ядерної безпеки – $149,5 млн Національній ядерній адміністрації США (Міненерго США).

Гуманітарна допомога передбачає $481 млн на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.

Крім того, Україні пропонують виділити значну частину фінансування, що передбачена на надання гуманітарної допомоги нашій державі, Ізраїлю та регіонам, які постраждали (розподіл за країнами наразі не завершено):

$3,5 млрд для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США Україні та Ізраїлю, а також регіонам, що постраждали внаслідок ситуації в Ізраїлі та війни в Україні;

$5,7 млрд для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб, спричинених війною Росії в Україні, спалахом конфлікту в Газі та каскадними регіональними і глобальними наслідками цих криз.

Посол підкреслила, що в Палаті представників США ця пропозиція може бути винесена в зал для розгляду і голосування може винятково після того, як буде врегульоване питання з обранням спікера.