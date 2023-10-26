Допомога Україні. У Вашингтоні відбувся третій Ukraine Action Summit

Саміт зібрав понад 500 учасників, до нього долучилися представники з 36 штатів Америки. Також він був особливо важливим, тому що цими днями в Конгресі вирішується доля нового пакету фінансування для України.
Українські та американські активісти зібралися у Вашингтоні
У Вашингтоні відбувся третій Український саміт дій (Ukraine Action Summit). Протягом двох днів, 22-23 жовтня, група активістів зі США та України переконували представників Конгресу у необхідності подальшої підтримки Києва.
Цей саміт зібрав понад пів тисячі учасників, до нього долучилися представники з 36 штатів Америки. Також він був особливо важливим з огляду на те, що саме цими днями в Конгресі вирішується доля нового пакету фінансування для України.
На зустрічі до Капітолію у рамках саміту прибули й українські військові, аби донести до представників Конгресу, що в української армії є велика потреба в озброєнні та боєприпасах.
Військовослужбовиця ЗСУ Андріана Арехта теж вдячна США за надану зброю, проте, як каже, "потрібно ще".
На третій Український саміт дій на Капітолійський пагорб, кажуть організатори, з'їхалося понад 500 учасників із 36 штатів. Конгресмен-демократ Майк Квіглі і конгресмен-республіканець Даг Ламборн вийшли до учасників саміту, аби сфотографуватися і підтримати.
Загалом за два дні активісти мали понад 200 зустрічей із сенаторами, конгресменами та їхніми помічниками від обох провідних партій США.
Оскільки в Конгресі незабаром мають вирішити долю нового запиту президента США про фінансову допомогу Україні, учасники саміту кажуть – важливо, що їм вдалося зустрітися з представниками зокрема тих конгресменів, які не підтримують фінансування Києва.
На важливості такого спілкування з конгресменами наголосили і колишні посли США в Україні, які виступили перед учасниками саміту.
На завершення саміту його учасники розгорнули найбільший український прапор у світі. Він на кілька хвилин замайорів на Національній алеї Вашингтона.
Вперше цей стяг розгорнули у 2012 році у Києві і занесли до Книги рекордів України. Його також розгортали в Польщі та кількох містах США, зокрема у Центральному парку Нью-Йорка.
Що відомо про новий пакет допомоги від США
За інформацією видання, до нового пакета військової допомоги Україні мають увійти:
ракети GMLRS для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
боєприпаси для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS);
протитанкові ракети TOW;
ракети AIM-9 Sidewinder;
155-мм снаряди.
Це пакет має стати вже 49-м випадком використання президентських повноважень щодо перенаправлення зброї із запасів США українським військовим.
Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 44 млрд доларів.
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