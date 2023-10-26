Допомога Україні. У Вашингтоні відбувся третій Ukraine Action Summit

Саміт зібрав понад 500 учасників, до нього долучилися представники з 36 штатів Америки. Також він був особливо важливим, тому що цими днями в Конгресі вирішується доля нового пакету фінансування для України.

Українські та американські активісти зібралися у Вашингтоні

У Вашингтоні відбувся третій Український саміт дій (Ukraine Action Summit). Протягом двох днів, 22-23 жовтня, група активістів зі США та України переконували представників Конгресу у необхідності подальшої підтримки Києва.

Цей саміт зібрав понад пів тисячі учасників, до нього долучилися представники з 36 штатів Америки. Також він був особливо важливим з огляду на те, що саме цими днями в Конгресі вирішується доля нового пакету фінансування для України.

На зустрічі до Капітолію у рамках саміту прибули й українські військові, аби донести до представників Конгресу, що в української армії є велика потреба в озброєнні та боєприпасах.

Зараз дуже відповідальний період, зараз зокрема наша бригада знову готується до наступу, часу дуже мало, погодні умови погіршуються, але зараз є можливість досягнути великих результатів на фронті. Не вистачає різних видів озброєння, тому що бойові дії йдуть дуже активно і це все є розхідним матеріалом, – розповів Віталій Бойко, військовослужбовець Національної гвардії України. Поширити

Військовослужбовиця ЗСУ Андріана Арехта теж вдячна США за надану зброю, проте, як каже, "потрібно ще".

Тому, що зброя і броньована техніка рятує, працювала я зі Стінгерами, які були передані Україні, з МК 19, Свічблейдами. Нам потрібна "броня", ППО, нам потрібно обов'язково захистити небо, - наголосила Арехта. Поширити

На третій Український саміт дій на Капітолійський пагорб, кажуть організатори, з'їхалося понад 500 учасників із 36 штатів. Конгресмен-демократ Майк Квіглі і конгресмен-республіканець Даг Ламборн вийшли до учасників саміту, аби сфотографуватися і підтримати.

Загалом за два дні активісти мали понад 200 зустрічей із сенаторами, конгресменами та їхніми помічниками від обох провідних партій США.

В абсолютній більшості випадків це громадяни США і це дозволяє їм приходити до своїх представників і говорити про те, що вони просять підтримувати, і за що вони адвокують. Фінансова підтримка України, підтримка України зброєю, тренування пілотів F-16. Це, зокрема, геноцид в Україні, це передача на відбудову Україні заморожених активів РФ, –розповіла Евеліна Курілець, виконавча директорка фонду "Razom" в Україні. Поширити

Оскільки в Конгресі незабаром мають вирішити долю нового запиту президента США про фінансову допомогу Україні, учасники саміту кажуть – важливо, що їм вдалося зустрітися з представниками зокрема тих конгресменів, які не підтримують фінансування Києва.

Ми повинні наголошувати, що гаразд, ви стурбовані бюджетом – 3% оборонного бюджету, менш ніж 1% американського ВВП допоможуть Україні. То де ж цей бюджет? Чому ви не можете знайти кошти? Конгресмени працюють на нас, вони працюють на виборців. Не буде неправильно ставити їм такі складні запитання, як-от: «Ви говорите нам, що підтримуєте Україну, чому ваші результати голосувань свідчать про інше?, – такі запитання на зустрічах в офісах певних конгресменів із Техасу ставив виборець із цього штату, американець Джек Гарсіа Фрaнко. Поширити

На важливості такого спілкування з конгресменами наголосили і колишні посли США в Україні, які виступили перед учасниками саміту.

Я вважаю, що такі зустрічі, де українські американці приїжджають до Вашингтона, щоб виступати за Україну, є надзвичайно важливими, тому що в демократичних країнах наші обрані посадовці ведуть нас, але вони також прислухаються до того, що кажуть люди. Тож це надзвичайно важливо, – зазначила Марі Йованович, посолка США в Україні у 2016-2019 роках. Поширити

На завершення саміту його учасники розгорнули найбільший український прапор у світі. Він на кілька хвилин замайорів на Національній алеї Вашингтона.

Вперше цей стяг розгорнули у 2012 році у Києві і занесли до Книги рекордів України. Його також розгортали в Польщі та кількох містах США, зокрема у Центральному парку Нью-Йорка.

Він побував у Нью-Йорку, він побував у Бостоні і Філадельфії. І ми дуже хочемо, щоб він поїхав по всіх Сполучених Штатах. Ми хочемо, щоб усі політики побачили нас. Ми хочемо, щоб Сполучені Штати продовжували допомогу Україні, - зазначив один із організаторів акції представник організації KLYCH Олександр Крапівкін. Поширити

Що відомо про новий пакет допомоги від США

За інформацією видання, до нового пакета військової допомоги Україні мають увійти:

ракети GMLRS для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

боєприпаси для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS);

протитанкові ракети TOW;

ракети AIM-9 Sidewinder;

155-мм снаряди.

Це пакет має стати вже 49-м випадком використання президентських повноважень щодо перенаправлення зброї із запасів США українським військовим.

Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 44 млрд доларів.