Україна отримає нову масштабну допомогу від США та Данії

Офіційні Вашингтон та Копенгаген 26 жовтня заявили, що передадуть Україні нові пакети військової допомоги, які включатимуть танки та боєприпаси.

Що США передадуть Україні

За словами очільника Держдепу США Ентоні Блінкена, йдеться про допомогу у розмірі 150 мільйонів доларів.

За словами пресслужби Пентагона, новий пакет буде містити:

додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, зенітні комплекси Stinger;

боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;

протитанкові ракети TOW і протитанкові системи Javelin;

два мільйони набоїв для стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

підривні боєприпаси;

зимове спорядження й запчастини та інше допоміжне обладнання.

Варто звернути увагу на те, що цей пакет допомоги став 49-им у межах механізму Presidential Drawdown Authority з лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна російсько-українська війна.

Яку допомогу Україна отримає від Данії

Уряд Данії офіційно заявив про надання нашій країні нового пакета військової допомоги у розмірі 3,7 млрд данських крон, або близько 520 млн доларів.

Його вдалося сформувати після зустрічі міністрів оборони Данії та України.

У цьому пакеті будуть:

танки Т-72ЕА, БМП-2;

артилерійські боєприпаси;

безпілотники;

стрілецька зброя;

броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

На переконання влади Данії, це обладнання та боєприпаси будуть мати вирішальне значення для ЗСУ безпосередньо на полі бою.

Очільник Міноборони країни Троельс Лунд Поульсен звернув увагу на те, що пакет допомоги був сформований після зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим.