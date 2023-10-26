Маск публично требует у США пожертвовать Украиной

Скандальный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск призывает Вашингтон и мировых лидеров пожертвовать целостностью Украины во избежание Третьей мировой войны.

Маск выступил с новым циничным предложением на фоне российско-украинской войны

По убеждению американского бизнесмена, военные конфликты на Ближнем Востоке и в Украине могут спровоцировать начало Третьей мировой.

Именно поэтому он требует от Белого дома заняться налаживанием отношений с Россией, а также вынудить Украину прекратить борьбу за свою независимость.

Join us for this discussion of the state of war in the world https://t.co/ooPihPFWmN — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2023

Нам нужно найти мир в Украине, и я думаю, что нам нужно восстановить нормальные отношения с Россией, – цинично заявил Илон Маск. Поделиться

Кроме того, он начал врать, что "политика США вынуждает Россию вступать в союз с Ираном и Китаем".

Более того, миллиардер пугает международное сообщество тем, что альянс России, Китая и Ирана может победить Запад в глобальном конфликте.

Илон Маск утверждает, что жесткая конфронтация с Китаем и Россией была бы катастрофической для США, ведь Россия с ее богатыми сырьевыми ресурсами и Китай с его феноменальным промышленным потенциалом - это грозная комбинация.

Маск не верит в то, что Украина может победить в войне с Россией

Американский миллиардер требует у команды Джо Байдена "найти" путь к миру в Украине, а также "восстановить нормальные отношения с Россией".

Он цинично лжет, что в оккупированных армией РФ "русскоязычных районах Украины" нет антироссийского повстанческого движения, намекая на то, что Украина должна пожертвовать этими своими территориями.

Эту скандальную позицию поддержал кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

Он озвучил прогноз, что США исчезнут с лица земли, если начнут войну с Россией.