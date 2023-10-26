Маск публично требует у США пожертвовать Украиной

Скандальный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск призывает Вашингтон и мировых лидеров пожертвовать целостностью Украины во избежание Третьей мировой войны.
Маск выступил с новым циничным предложением на фоне российско-украинской войны
По убеждению американского бизнесмена, военные конфликты на Ближнем Востоке и в Украине могут спровоцировать начало Третьей мировой.
Именно поэтому он требует от Белого дома заняться налаживанием отношений с Россией, а также вынудить Украину прекратить борьбу за свою независимость.
Кроме того, он начал врать, что "политика США вынуждает Россию вступать в союз с Ираном и Китаем".
Более того, миллиардер пугает международное сообщество тем, что альянс России, Китая и Ирана может победить Запад в глобальном конфликте.
Илон Маск утверждает, что жесткая конфронтация с Китаем и Россией была бы катастрофической для США, ведь Россия с ее богатыми сырьевыми ресурсами и Китай с его феноменальным промышленным потенциалом - это грозная комбинация.
Маск не верит в то, что Украина может победить в войне с Россией
Американский миллиардер требует у команды Джо Байдена "найти" путь к миру в Украине, а также "восстановить нормальные отношения с Россией".
Он цинично лжет, что в оккупированных армией РФ "русскоязычных районах Украины" нет антироссийского повстанческого движения, намекая на то, что Украина должна пожертвовать этими своими территориями.
Эту скандальную позицию поддержал кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Он озвучил прогноз, что США исчезнут с лица земли, если начнут войну с Россией.
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