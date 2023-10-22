Американский миллиардер и владелец соцсети Х Илон Маск выступил со странным заявлением о необходимости переименования Википедии в нецензурное слово.

Что известно о конфликте Маска и руководителем "Википедии"

Отмечается, что Маск предложил назвать "Википедию Ху..педией".

Отмечается, что Маск долго спорит с руководителем "Википедии" Джимми Уэллсом.

Уэллс жестко критикует Маска за продажу верифицированных аккаунтов в сети X.

Илон Маск удалил все основные функции, благодаря которым можно даже отдаленно отличить настоящих журналистов от фейков, - отмечает Велс. Поделиться

Сначала Маск в своем твиттере попросил "пофиксить вкипедию", а сегодня опубликовал пост, в котором выразил сомнение, что "Википедия" нуждается в таком количестве денег, которое она собирает из-за пожертвований.

Вы когда-нибудь задумывались, почему Фонд Викимедиа хочет столько денег? Это, конечно, не нужно для работы Википедии. Вы можете буквально разместить копию всего текста на своем телефоне! Итак, на что деньги? Любознательные умы хотят знать, – цинично заявил Маск. Поделиться

Впоследствии он обнародовал в своей соцсети еще один пост по этой теме.

Я дам им миллиард долларов, если они сменят название на Х*ипедия, - заявил Маск. Поделиться

Have you ever wondered why the Wikimedia Foundation wants so much money?



It certainly isn’t needed to operate Wikipedia. You can literally fit a copy of the entire text on your phone!



So, what’s the money for? Inquiring minds want to know … — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2023

Что известно о политике Маска по соцсети Х

Владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск заявил, что его платформа вскоре запустит два новых вида премиум подписки.

Платформа Илона Маска X планирует ввести платный доступ со всех новых пользователей по всему миру. В настоящее время компания уже тестирует эту систему.

Тестовая программа получила название "Not a Bot". Новые пользователи в Новой Зеландии и Филиппинах должны будут внести годовую подписку — 1 долл., чтобы создавать и комментировать сообщения на X.

Нововведение коснется только новых аккаунтов. Также пользователь может купить премиум-подписку X за $3,99 в месяц и ему не нужно будет платить дополнительный $1.

Новые пользователи, отказавшиеся от премиум-аккаунта и годовой подписки, не смогут писать, а только читать публикации, смотреть видео и подписываться на других людей.

Компания X утверждает, что цель «укрепить наши уже успешные усилия по уменьшению количества спама, манипулированию нашей платформой и деятельностью ботов, и уравновесить доступность платформы небольшой суммой комиссии».

Эксперты, однако, говорят, что многие киберпреступники готовы и способны платить за аккаунты на платформе. Теоретически, человек может заплатить за проверку аккаунта, а затем разрешить компьютеру запустить его, таким образом создав бота.