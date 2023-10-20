Маск хочет запустить в соцсети Х новые виды премиум подписки

Платформа в скором времени запустит два новых вида премиумпредоплаты.

Новые виды премиум подписки в соцсети X

Владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск заявил, что его платформа вскоре запустит два новых вида премиум подписки.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023

Один дешевле со всеми функциями и без уменьшения рекламы, а другой дороже, но без рекламы, - сказал Маск в сообщении на X. Поделиться

Детали о видах новых премиумпредоплат пока неизвестны.

Маск тестирует платный доступ

Платформа Илона Маска X планирует ввести платный доступ со всех новых пользователей по всему миру. В настоящее время компания уже тестирует эту систему.

Тестовая программа получила название "Not a Bot". Новые пользователи в Новой Зеландии и Филиппинах должны будут внести годовую подписку — 1 долл., чтобы создавать и комментировать сообщения на X.

Нововведение коснется только новых аккаунтов. Также пользователь может купить премиум-подписку X за $3,99 в месяц и ему не нужно будет платить дополнительный $1.

Новые пользователи, отказавшиеся от премиум-аккаунта и годовой подписки, не смогут писать, а только читать публикации, смотреть видео и подписываться на других людей.

Компания X утверждает, что цель «укрепить наши уже успешные усилия по уменьшению количества спама, манипулированию нашей платформой и деятельностью ботов, и уравновесить доступность платформы небольшой суммой комиссии».

Эксперты, однако, говорят, что многие киберпреступники готовы и способны платить за аккаунты на платформе. Теоретически, человек может заплатить за проверку аккаунта, а затем разрешить компьютеру запустить его, таким образом создав бота.