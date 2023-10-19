Владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск рассматривает возможность блокирования сервиса в Европе в ответ на новое регулирование интернет-платформ со стороны ЕС.

Маск может заблокировать Twitter в Европе из-за законодательства ЕС

По информации издания, миллиардер обсуждал возможность удаления приложения в европейском регионе или блокирование доступа к нему пользователей Евросоюза.

Отмечают, что это было бы похоже на то, как компания Meta блокирует людей в Европе от использования своего нового приложения Threads.

В публикации говорится, что Маск все больше разочаровывается из-за необходимости придерживаться Акта ЕС о цифровых услугах (DSA).

Что именно сделала компания Маска

По словам регулятора, несоответствие X было серьезным, поскольку компания не ответила на вопрос о том, сколько времени нужно для реагирования на сообщения о жестоком обращении с детьми, какие шаги были сделаны для выявления жестокого обращения с детьми в прямых эфирах, а также о количестве сотрудников , занимающиеся модерацией контента, безопасностью и государственной политикой

Сеть X сообщила регулятору, что ее проактивное обнаружение материалов о насилии над детьми в публичных публикациях прекратилось после того, как Маск сделал компанию приватной.

И добавила, что не использует инструменты для обнаружения материалов в частных сообщениях, поскольку "технология все еще находится в стадии разработки".