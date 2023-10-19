Власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск розглядає можливість блокування сервісу в Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС.

Маск може заблокувати Twitter в Європі через законодавство ЄС

За інформацією видання, мільярдер обговорював можливість видалення додатка в європейському регіоні або блокування доступу до нього користувачів в Євросоюзі.

Зазначають, що це було б схоже на те, як компанія Meta наразі блокує людей в Європі від використання свого нового додатку Threads.

У публікації йдеться, що Маск дедалі більше розчаровується через необхідність дотримуватися Акта ЄС про цифрові послуги (DSA).

Що саме зробила компанія Маска

За словами регулятора, невідповідність X була серйозною, оскільки компанія не відповіла на запитання про те, скільки часу потрібно для реагування на повідомлення про жорстоке поводження з дітьми, які кроки були зроблені для виявлення жорстокого поводження з дітьми в прямих ефірах, а також про кількість співробітників, які займаються модерацією контенту, безпекою та державною політикою.

Мережа X повідомила регулятору, що її проактивне виявлення матеріалів про насильство над дітьми в публічних публікаціях припинилося після того, як Маск зробив компанію приватною.

І додала, що не використовує інструменти для виявлення матеріалів у приватних повідомленнях, оскільки "технологія все ще перебуває на стадії розробки".