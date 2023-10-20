Маск хоче запустити у соцмережі Х нові види преміумпередплати

Нові види преміумпередплати у соцмережі X

Власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск заявив, що його платформа незабаром запустить два нові види преміумпередплати.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023

Один дешевший з усіма функціями і без зменшення реклами, а інший дорожчий, але без реклами, — сказав Маск у дописі на X. Поширити

Деталі про види нових преміумпередоплат наразі невідомі.

Маск тестує платний доступ

Платформа Ілона Маска X планує запровадити платний доступ зі всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему.

Тестова програма отримала назву «Not a Bot». Нові користувачі у Новій Зеландії та на Філіппінах повинні будуть внести річну передплату — 1 дол, щоб створювати й коментувати дописи на X.

Нововведення торкнеться лише нових акаунтів. Також користувач може купити преміум-підписку X за 3,99 дол на місяць і йому не потрібно буде платити додатковий 1 дол.

Нові користувачі, які відмовилися від преміум-акаунту та річної підписки, не зможуть писати, а лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на інших людей.

Компанія X стверджує, що має на меті «зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії».

Експерти, однак, кажуть, що багато кіберзлочинців готові та здатні платити за акаунти на платформі. Теоретично, людина може заплатити за перевірку облікового запису, а потім дозволити комп’ютеру запустити його, таким чином створивши бота.