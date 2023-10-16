Австралія оштрафувала мережу Х Маска на 386 тис дол
Категорія
Технології
Дата публікації

Австралія оштрафувала мережу Х Маска на 386 тис дол

Ілон Маск
Джерело:  Reuters

Австралійський регулятор оштрафував платформу соціальної мережі X Ілона Маска на 610 500 австралійських доларів (386 000 доларів США) за відмову співпрацювати з розслідуванням щодо боротьби з насильством над дітьми.

Австралія оштрафувала мережу Х Маска на 386 тис дол

Зазначається, що комісія з електронної безпеки оштрафувала X, платформу, яку Маск ребрендував з Twitter, заявивши, що вона не відповіла на запитання, зокрема про те, скільки часу зайняло реагування на повідомлення про матеріали, що містять насильство над дітьми на платформі, і які методи вона використовувала для їх виявлення.

Якщо у вас є відповіді на питання, якщо ви дійсно залучаєте людей, процеси і технології для боротьби з незаконним контентом в масштабах і в усьому світі, і якщо це є вашим заявленим пріоритетом, то ви говорити про це досить легко, – сказала комісар Джулі Інман Грант, яка до 2016 року була директором з питань публічної політики в X.

Єдина причина, щоб не відповісти на важливі питання про незаконний контент і поведінку на платформах, полягає в тому, що у вас немає відповідей, – додала вона.

Відповідно до австралійських законів, які набули чинності в 2021 році, регулятор може змусити інтернет-компанії надати інформацію про їхні практики безпеки в Інтернеті або накласти на них штраф. Якщо X відмовляється платити штраф, регулятор може подати на компанію до суду, сказала Грант.

Що саме зробила компанія Маска

За словами регулятора, невідповідність X була серйозною, оскільки компанія не відповіла на запитання про те, скільки часу потрібно для реагування на повідомлення про жорстоке поводження з дітьми, які кроки були зроблені для виявлення жорстокого поводження з дітьми в прямих ефірах, а також про кількість співробітників, які займаються модерацією контенту, безпекою та державною політикою.

Мережа X повідомила регулятору, що її проактивне виявлення матеріалів про насильство над дітьми в публічних публікаціях припинилося після того, як Маск зробив компанію приватною.

І додала, що не використовує інструменти для виявлення матеріалів у приватних повідомленнях, оскільки "технологія все ще перебуває на стадії розробки".

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