Австралийский регулятор оштрафовал платформу социальной сети X Илона Маска на 610 500 австралийских долларов (386 000 долларов США) за отказ сотрудничать с расследованием по борьбе с насилием над детьми.

Австралия оштрафовала сеть Х Маска на 386 тыс долл.

Отмечается, что комиссия по электронной безопасности оштрафовала X, платформу, которую Маск ребрендировал из Twitter, заявив, что она не ответила на вопрос, в частности о том, сколько времени заняло реагирование на сообщения о материалах, содержащих насилие над детьми на платформе, и которые методы она использовала для их обнаружения.

Если у вас есть ответы на вопрос, если вы действительно привлекаете людей, процессы и технологии для борьбы с незаконным контентом в масштабах и во всем мире, и если это ваш заявленный приоритет, то вы говорить об этом достаточно легко, – сказала комиссар Джули Инман Грант, которая до 2016 года была директором по публичной политике в X. Поделиться

Единственная причина, чтобы не ответить на важные вопросы о незаконном контенте и поведении на платформах, заключается в том, что у вас нет ответов, – добавила она. Поделиться

В соответствии с австралийскими законами, вступившими в силу в 2021 году, регулятор может заставить интернет-компании предоставить информацию об их практиках безопасности в Интернете или наложить на них штраф. Если X отказывается платить штраф, регулятор может подать в суд на компанию, сказала Грант.

Что именно сделала компания Маска

По словам регулятора, несоответствие X было серьезным, поскольку компания не ответила на вопрос о том, сколько времени нужно для реагирования на сообщения о жестоком обращении с детьми, какие шаги были сделаны для выявления жестокого обращения с детьми в прямых эфирах, а также о количестве сотрудников , занимающиеся модерацией контента, безопасностью и государственной политикой

Сеть X сообщила регулятору, что ее проактивное обнаружение материалов о насилии над детьми в публичных публикациях прекратилось после того, как Маск сделал компанию приватной.

И добавила, что не использует инструменты для обнаружения материалов в частных сообщениях, поскольку "технология все еще находится в стадии разработки".