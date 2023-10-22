Маск знову осоромився нецензурною заявою щодо Вікіпедії

Американський мільярдер та власник соцмережі Х Ілон Маск виступив із дивною заявою щодо необхідності перейменування “Вікіпедії” на нецензурне слово.
Що відомо про конфлікт Маска і керівником “Вікіпедії”
Зазначається, що Маск запропонував назвати “Вікіпедію” Х*їпедією".
Зазначається, що Маск тривалий час веде суперечку із керівником "Вікіпедії" Джиммі Велсом.
Велс жорстко критикує Маска за продаж веріфікованих акаунтів у мережі X.
Спочатку Маск у своєму твітері попросив "пофіксити вокіпедію", а сьогодні опублікував пост, в якому висловив сумнів, що "Вікіпедія" потребує такої кількості грошей, які вона збирає через пожертви.
Згодом він оприлюднив у власній соцмережі ще один пост по цій темі.
Що відомо про політику Маска щодо соцмережі Х
Власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск заявив, що його платформа незабаром запустить два нові види преміумпередплати.
Платформа Ілона Маска X планує запровадити платний доступ зі всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему.
Тестова програма отримала назву «Not a Bot». Нові користувачі у Новій Зеландії та на Філіппінах повинні будуть внести річну передплату — 1 дол, щоб створювати й коментувати дописи на X.
Нововведення торкнеться лише нових акаунтів. Також користувач може купити преміум-підписку X за 3,99 дол на місяць і йому не потрібно буде платити додатковий 1 дол.
Нові користувачі, які відмовилися від преміум-акаунту та річної підписки, не зможуть писати, а лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на інших людей.
Компанія X стверджує, що має на меті «зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії».
Експерти, однак, кажуть, що багато кіберзлочинців готові та здатні платити за акаунти на платформі. Теоретично, людина може заплатити за перевірку облікового запису, а потім дозволити комп’ютеру запустити його, таким чином створивши бота.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-