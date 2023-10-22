Маск знову осоромився нецензурною заявою щодо Вікіпедії

Що відомо про конфлікт Маска і керівником “Вікіпедії”

Зазначається, що Маск запропонував назвати “Вікіпедію” Х*їпедією".

Зазначається, що Маск тривалий час веде суперечку із керівником "Вікіпедії" Джиммі Велсом.

Велс жорстко критикує Маска за продаж веріфікованих акаунтів у мережі X.

Ілон Маск видалив усі основні функції, завдяки яким можна навіть віддалено відрізнити справжніх журналістів від фейків, - зазначає Велс. Поширити

Спочатку Маск у своєму твітері попросив "пофіксити вокіпедію", а сьогодні опублікував пост, в якому висловив сумнів, що "Вікіпедія" потребує такої кількості грошей, які вона збирає через пожертви.

Ви коли-небудь замислювалися, чому Фонд Вікімедіа хоче стільки грошей? Це, звичайно, не потрібно для роботи Вікіпедії. Ви можете буквально розмістити копію всього тексту на своєму телефоні! Отже, на що гроші? Допитливі уми хочуть знати, - цинічно заявив Маск. Поширити

Згодом він оприлюднив у власній соцмережі ще один пост по цій темі.

Я дам їм мільярд доларів, якщо вони змінять назву на Х*їпедія, - заявив Маск. Поширити

Have you ever wondered why the Wikimedia Foundation wants so much money?



It certainly isn’t needed to operate Wikipedia. You can literally fit a copy of the entire text on your phone!



So, what’s the money for? Inquiring minds want to know … — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2023

Що відомо про політику Маска щодо соцмережі Х

Власник соцмережі X (Twitter) Ілон Маск заявив, що його платформа незабаром запустить два нові види преміумпередплати.

Платформа Ілона Маска X планує запровадити платний доступ зі всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему.

Тестова програма отримала назву «Not a Bot». Нові користувачі у Новій Зеландії та на Філіппінах повинні будуть внести річну передплату — 1 дол, щоб створювати й коментувати дописи на X.

Нововведення торкнеться лише нових акаунтів. Також користувач може купити преміум-підписку X за 3,99 дол на місяць і йому не потрібно буде платити додатковий 1 дол.

Нові користувачі, які відмовилися від преміум-акаунту та річної підписки, не зможуть писати, а лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на інших людей.

Компанія X стверджує, що має на меті «зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії».

Експерти, однак, кажуть, що багато кіберзлочинців готові та здатні платити за акаунти на платформі. Теоретично, людина може заплатити за перевірку облікового запису, а потім дозволити комп’ютеру запустити його, таким чином створивши бота.