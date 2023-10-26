Маск публічно вимагає у США пожертвувати Україною

Скандальний американський мільярдер та винахідник Ілон Маск закликає Вашингтон та світових лідерів пожертвувати цілісністю України, щоб уникнути Третьої світової війни.
Маск виступив з новою цинічною пропозицією на тлі російсько-української війни
На переконання американського бізнесмена, військові конфлікти на Близькому Сході та в Україні можуть спровокувати початок Третьої світової.
Саме тому він вимагає від Білого дому зайнятися налагодженням відносин з Росією, а також змусити Україну припинити боротьбу за свою незалежність.
Окрім того, він почав брехати, що "політика США змушує Росію вступати в союз з Іраном і Китаєм".
Ба більше, мільярдер лякає міжнародну спільноту тим, що альянс Росії, Китаю та Ірану може перемогти Захід у глобальному конфлікті.
Ілон Маск стверджує, що жорстка конфронтація з Китаєм і Росією була б катастрофічною для США, адже Росія з її багатими сировинними ресурсами і Китай з його феноменальним промисловим потенціалом" – це грізна комбінація.
Маск не вірить в те, що Україна може перемогти у війні з Росією
Американський мільярдер вимагає у команди Джо Байдена "знайти" шлях до миру в Україні, а також "відновити нормальні відносини з Росією".
Він цинічно бреше, що в окупованих армією РФ "російськомовних районах України" немає антиросійського повстанського руху, натякаючи на те, що Україна повинна пожертвувати цими своїми територіями.
Цю скандальну позицію підтримав кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі.
Він озвучив прогноз, що США зникнуть з лиця землі, якщо почнуть війну з Росією.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-