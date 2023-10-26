Маск публічно вимагає у США пожертвувати Україною

Скандальний американський мільярдер та винахідник Ілон Маск закликає Вашингтон та світових лідерів пожертвувати цілісністю України, щоб уникнути Третьої світової війни.

Маск виступив з новою цинічною пропозицією на тлі російсько-української війни

На переконання американського бізнесмена, військові конфлікти на Близькому Сході та в Україні можуть спровокувати початок Третьої світової.

Саме тому він вимагає від Білого дому зайнятися налагодженням відносин з Росією, а також змусити Україну припинити боротьбу за свою незалежність.

Join us for this discussion of the state of war in the world https://t.co/ooPihPFWmN — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2023

Нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією, - цинічно заявив Ілон Маск. Поширити

Окрім того, він почав брехати, що "політика США змушує Росію вступати в союз з Іраном і Китаєм".

Ба більше, мільярдер лякає міжнародну спільноту тим, що альянс Росії, Китаю та Ірану може перемогти Захід у глобальному конфлікті.

Ілон Маск стверджує, що жорстка конфронтація з Китаєм і Росією була б катастрофічною для США, адже Росія з її багатими сировинними ресурсами і Китай з його феноменальним промисловим потенціалом" – це грізна комбінація.

Маск не вірить в те, що Україна може перемогти у війні з Росією

Американський мільярдер вимагає у команди Джо Байдена "знайти" шлях до миру в Україні, а також "відновити нормальні відносини з Росією".

Він цинічно бреше, що в окупованих армією РФ "російськомовних районах України" немає антиросійського повстанського руху, натякаючи на те, що Україна повинна пожертвувати цими своїми територіями.

Цю скандальну позицію підтримав кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі.

Він озвучив прогноз, що США зникнуть з лиця землі, якщо почнуть війну з Росією.