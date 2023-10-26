Маск публічно вимагає у США пожертвувати Україною
Категорія
Світ
Дата публікації

Маск публічно вимагає у США пожертвувати Україною

Ілон Маск
Джерело:  online.ua

Скандальний американський мільярдер та винахідник Ілон Маск закликає Вашингтон та світових лідерів пожертвувати цілісністю України, щоб уникнути Третьої світової війни.

Маск виступив з новою цинічною пропозицією на тлі російсько-української війни

На переконання американського бізнесмена, військові конфлікти на Близькому Сході та в Україні можуть спровокувати початок Третьої світової.

Саме тому він вимагає від Білого дому зайнятися налагодженням відносин з Росією, а також змусити Україну припинити боротьбу за свою незалежність.

Нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією, - цинічно заявив Ілон Маск.

Окрім того, він почав брехати, що "політика США змушує Росію вступати в союз з Іраном і Китаєм".

Ба більше, мільярдер лякає міжнародну спільноту тим, що альянс Росії, Китаю та Ірану може перемогти Захід у глобальному конфлікті.

Ілон Маск стверджує, що жорстка конфронтація з Китаєм і Росією була б катастрофічною для США, адже Росія з її багатими сировинними ресурсами і Китай з його феноменальним промисловим потенціалом" – це грізна комбінація.

Маск не вірить в те, що Україна може перемогти у війні з Росією

Американський мільярдер вимагає у команди Джо Байдена "знайти" шлях до миру в Україні, а також "відновити нормальні відносини з Росією".

Він цинічно бреше, що в окупованих армією РФ "російськомовних районах України" немає антиросійського повстанського руху, натякаючи на те, що Україна повинна пожертвувати цими своїми територіями.

Цю скандальну позицію підтримав кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі.

Він озвучив прогноз, що США зникнуть з лиця землі, якщо почнуть війну з Росією.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Експерт пояснив скандальні заяви Ілона Маска про Україну та РФ
Ілон Маск
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск став головним інформаційним ворогом ЄС через висвітлення атаки ХАМАС на Ізраїль — Politico
Ілон Маск
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Маск знову осоромився нецензурною заявою щодо Вікіпедії
Ілон Маск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм