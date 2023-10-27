Новий спікер Палати представників виступив з неочікуваною пропозицією щодо України

На переконання новопризначеного спікера Палати представників Майка Джонсона, нижня палата Конгресу США повинна розглядати нову військову допомогу Україні та Ізраїлю як окремі заходи.

Штати можуть змінити логіку допомоги Україні через Майка Джонсона

Наш консенсус серед республіканців Палати представників полягає в тому, що ми повинні розділити ці питання, - заявив речник Палати представників США. Поширити

За словами Джонсона, він уже повідомив про цю позицію представників Білого дому після зустрічі з президентом.

Що важливо розуміти, адміністрація Джо Байдена попросила у Конгресу схвалити 106 мільярдів доларів на підтримку України, Ізраїлю та для іншої іноземної допомоги.

Американський лідер розраховував на те, що пакетна угода допоможе затвердити всю суму.

Але все більший скептицизм серед республіканців Палати представників щодо України став одним з найбільш суперечливих питань у тритижневій боротьбі партії за те, хто очолить палату, яка завершилася обранням Джонсона в середу. Поширити

За словами Майка Джонсона, офіційний Вашингтон не залишать Україну, оскільки Штати не можуть допустити перемогу Росії та Путіна у цій війні.

Проте, він звернув увагу на те, що допомога Києву тепер вимагатиме більшої підзвітності щодо витрачених коштів.

Чи зміниться позиція США щодо Ізраїля

Як зазначає новий спікер Палати представників, Ізраїль – це окрема тема для розмови.

Ми збираємося знайти виплати в бюджеті. Ми не просто друкуємо гроші, щоб відправити їх за кордон. Ми збираємося фінансувати скорочення в інших сферах, щоб зробити це, – пояснив Майк Джонсон. Поширити

Згідно з його даними, республіканці в Палаті представників запропонують пакет допомоги Ізраїлю на суму 14,5 млрд доларів, що трохи більше, ніж просив раніше американський лідер та його адміністрація.

Що важливо розуміти, бюджетний запит Білого дому до Конгресу передбачає близько 61,4 млрд для України, з яких 46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.