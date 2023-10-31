Без помощи США Россия может добиться успехов в Украине — Остин
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Без помощи США Россия может добиться успехов в Украине — Остин

Ллойд Остин
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Источник:  The Guardian

Преступная армия РФ может достичь собственных намерений по оккупации Украины в случае, если США перестанут оказывать помощь Киеву.

Что известно о критическом влиянии США на войну в Украине

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, без военной поддержки Киева со стороны Вашингтона Кремль может достичь своих преступных целей в Украине.

Об этом Остин сказал во время слушаний в Сенате по просьбе президента Джо Байдена о выделении 106 миллиардов долларов для финансирования планов по обеспечению безопасности Украины, Израиля и усилению границ США.

Глава Пентагона подчеркнул, что если США лишат Украину помощи, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин сможет достичь собственных целей в Украине и дальше будет угрожать странам-соседям.

По информации издания, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл решительно поддержал предложение Белого дома о помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов.

По его словам, он и президент, по сути, находятся "в одном месте" по этому вопросу.

Ранее Макконнелл дал отпор некоторым из своих коллег-республиканцев в Сенате, призывавших к разделенному пакету помощи для двух стран. Он заявил, что это было бы "ошибкой".

Может ли Россия бросить вызов НАТО

Ллойд Остин отметил, что в случае победы в Украине Россия бросит вызов странам НАТО.

У него спросили, может ли решение о не направлении Украине надлежащей помощи увеличить вероятность того, что американские войска в конце концов будут вовлечены в войну.

Конечно. Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине... Рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в войне со стрельбой, - объяснил Остин.

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