Доходы оборонных компаний США растут из-за военной помощи Украине — Reuters

Американские оборонительные подрядчики, Lockheed Martin, General Dynamics и другие ожидают, что заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни перехватчиков ракет Patriot и заказов на бронетехнику будут способствовать улучшению их результатов в следующих кварталах.

Доходы военных компаний США повысились

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к росту доходов оборонных компаний, поскольку правительства США и Европы пополняют свои запасы вооружения после передачи Киеву.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что американские оборонные подрядчики, Lockheed Martin, General Dynamics и другие ожидают, что заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни перехватчиков ракет Patriot и заказов на бронетехнику будут способствовать улучшению их результатов в следующих кварталах.

Мы очень быстро перешли от 14 тыс. артиллерийских снарядов в месяц до 20 тыс. Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить производственные мощности до 85 тыс и даже до 100 тыс снарядов в месяц, – сказал финансовый директор General Dynamics Джейсон Айкен. Поделиться

Так подразделение General Dynamics Combat Systems, производящее бронемашины, танки и артиллерию, используемое в Украине, увеличило свои доходы почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания RTX, производящая ракеты AMRAAM, используемые в Украине, заявила, что с момента вторжения России в феврале 2022 года она получила заказы на 3 млрд долларов, связанных с пополнением военных запасов Украины и США, и ожидает большего.

Кроме того, в третьем квартале продажи сегмента оборонных систем компании Northrop Grumman выросли на 6% благодаря высокому спросу на боеприпасы и ракетные двигатели, используемые в управляемых реактивных системах залпового огня (РСЗО).

Издание подчеркивает, что подобные сообщения являются частью глобальной тенденции. Да, Шведский Saab повысил прогноз продаж на весь год, а немецкий Rheinmetall сообщил, что прибыль в третьем квартале подскочила благодаря высокому спросу на оружие и боеприпасы.

Руководители нескольких оборонных компаний также предупредили, что нехватка квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепями снабжения продолжают ограничивать их способность выполнять заказы.

Что известно о совместном производстве оружия Украиной и США

По словам президента Владимира Зеленского, Украина совместно с США начнет производство современного оружия, в частности систем ПВО.

И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "защитнике" с Соединенными Штатами – это историческая вещь, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

По его словам, сотрудничество сможет обеспечить новую промышленную базу и новые рабочие места. Отмечается, что Украина сможет производить, в частности, ПВО.