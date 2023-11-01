Він буде мертвим. У Сенаті США дали гучну обіцянку Україні після нового скандалу

Що відомо про скандальний законопроєкт Палати представників США

30 жовтня республіканці Палати представників представили окремий законопроєкт про додаткові витрати лише для Ізраїлю.

Що важливо розуміти, його представили наперекір позиції американького лідера Джо Байдена стосовно виділення 106 мільярдів доларів, які б включали допомогу Ізраїлю та Україні, фінансування для посилення конкуренції з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпеку на кордоні США з Мексикою.

Республіканці мають більшість у Палаті представників 221-212 голосів, але соратники Байдена, демократи, контролюють Сенат 51-49. Щоб стати законом, законопроєкт має пройти і Палату представників, і Сенат, а також бути підписаним Байденом.

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За словами одного з представників Сенату, скандальний республіканський законопроєкт буде "мертвим" після того, як він надійде до верхньої палати.

Суть в тому, що це несерйозна пропозиція, – висловив свою думку з цього приводу лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

У Білому домі також неодноразово натякали, що очільник Білого дому ветує такий законопроєкт, якщо він потрапить на його стіл.

Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу і для нашої власної національної безпеки, – зазначили в адміністрації президента США. Поширити

За попередніми даними, республіканці приймуть свій скандальний законопроєкт у Палаті представників вже цього тижня.