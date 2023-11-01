Он будет мертвым. В Сенате США дали громкое обещание Украине после нового скандала

Американские сенаторы от обеих партий пообещали «похоронить» новый план республиканцев Палаты представителей по предоставлению 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю без помощи Украины.

Что известно о скандальном законопроекте Палаты представителей США

30 октября республиканцы Палаты представителей представили отдельный законопроект о дополнительных расходах только для Израиля.

Что важно понимать, его представители игнорируют позицию американского лидера Джо Байдена относительно выделения 106 миллиардов долларов, включающих помощь Израилю и Украине, финансирование для усиления конкуренции с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, а также безопасность на границе США с Мексикой.

Республиканцы имеют большинство в Палате представителей 221-212 голосов, но соратники Байдена, демократы, контролируют Сенат 51-49. Чтобы стать законом, законопроект должен пройти и Палату представителей и Сенат, а также быть подписанным Байденом.

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По словам одного из представителей Сената, скандальный республиканский законопроект будет "мертвым" после того, как он поступит в верхнюю палату.

Суть в том, что это несерьезное предложение, – высказал свое мнение на этот счет лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Поделиться

В Белом доме также неоднократно намекали, что глава Белого дома ветирует такой законопроект, если он попадет на его стол.

Этот законопроект плох для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности, – отметили в администрации президента США. Поделиться

По предварительным данным, республиканцы примут свой скандальный законопроект в Палате представителей уже на этой неделе.