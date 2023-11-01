Республиканцы выдвинули жесткие требования Байдену для продолжения поддержки Украины

Группа республиканцев из Палаты представителей США требует от американского лидера Джо Байдена отделить дополнительное финансирование для Израиля от большего пакета, включающего средства для Украины. Более того, они назвали свои условия для предоставления дальнейшей помощи Киеву.

В США усиливается напряжение на фоне споров о помощи Украине

Конгрессмен Майк Гарсия обнародовал письмо, в котором выражают обеспокоенность по поводу потенциальной задержки критически важного финансирования для Израиля.

По словам республиканцев, большинство конгрессменов как в Палате представителей, так и в Сенате также настаивают на разделении финансирования для Израиля и Украины.

Они утверждают, что очень хотят, чтобы Израиль и Украина победили своих врагов на поле боя, однако также жалуются на то, что "американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения побед".

Конгрессмены требуют, чтобы президенты Джо Байден и Владимир Зеленский предоставили Конгрессу США стратегию украинской победы.

Простая стратегия "мы с вами, пока не победим" или "мы должны победить" не является стратегией победы. Как Украина победит и сколько времени это займет? Эти оценки не должны быть точными, но мы должны понимать конечные цели и критерии выхода, - сказано в письме. Поделиться

Республиканцы хотят видеть отчет о войне в Украине

Авторы письма требуют, чтобы президент Байден и глава Минобороны США Ллойд Остин четко информировали американский народ о ходе российско-украинской войны.

Более того, они хотят услышать причины нынешней "безысходности" и предоставление обновленной информации о "весеннем контрнаступлении".

По словам республиканцев, они до сих пор не поняли, как американское оружие, которое получают ВСУ, поможет выиграть войну, а не только приведет к эскалации.