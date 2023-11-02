Республиканцы выдвинули Байдену неожиданное требование касательно ATACMS для Украины
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Республиканцы выдвинули Байдену неожиданное требование касательно ATACMS для Украины

Джо Байден
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Источник:  Reuters

Группа влиятельных республиканцев в Конгрессе США требует от американского лидера Джо Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS большей дальности.

Республиканцы неожиданно призывали к усилению помощи ВСУ

Как отмечают журналисты, глава Белого дома получил письмо от высокопоставленных республиканцев в комитетах Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам.

Они неожиданно похвалили команду Джо Байдена за то, что та передала Украине несколько армейских тактических ракетных систем ограниченного радиуса действия (ATACMS).

Однако, как выяснилось, этого для них недостаточно.

Именно поэтому республиканцы требуют, чтобы администрация американского лидера направила больше систем большей дальности.

Потребность Украины в средствах глубокого поражения остается неотложной, особенно для поражения целей по всему Крыму, - сказано в письме Майкла МакКоула и Майка Роджерса, а также сенаторов Джеймса Риша и Роджера Викера.

Почему это письмо крайне важно для будущего Украины

Байден получил письмо с требованиями от республиканцев в преддверии голосования Палаты представителей США за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю без помощи для Украины.

Что важно понимать, именно республиканцы составляют большинство в Палате представителей.

В письме они обращают внимание Белого дома на то, что Киев неоднократно просил ракеты большой дальности, а также продемонстрировал способность использовать их ответственно и успешно.

Авторы письма также указывают Байдену на то, что армия РФ не прибегла к эскалации, хотя и угрожала, что сделает это.

Очевидно, что вам пора завершить работу над ATACMS. Если вы этого не сделаете, то не только рискуете зайти в тупик на поле боя и затянуть эту войну, но и угрожаете дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру, – сказано в письме.

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