У Байдена выступили против разделения военной помощи Украине и Израилю

В Белом доме выступают против законопроекта о разделении военной помощи Украине и Израилю, как это было предложено представителями Республиканской партии.

Что известно о позиции Белого дома по военной помощи Украине и Израилю

По словам представителя Совета нацбезопасности США при Белом Доме Джона Кирби, администрация американского лидера Джо Байдена считает, что предложение представителей Республиканской партии по разделению военной помощи Украине и Израилю не отвечает национальным интересам США.

Сегодня утром новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект о предоставлении помощи Израилю на сумму 14,3 млрд долларов – этот пакет не предусматривает объединение с поддержкой Украины.

Позже в ряде американских СМИ появилась информация, что Байден якобы может ветировать этот законопроект, поскольку он не отвечает запросу "интересы нацбезопасности США".

На брифинге у Кирби спросили, может ли американский президент наложить вето на предложение республиканцев.

Я думаю, мы вчера вечером ясно выразились, насколько этот республиканский законопроект не отвечает интересам нашей национальной безопасности. Президент никогда не будет ничего делать, если это не отвечает нашим ключевым потребностям в сфере национальной безопасности, – пояснил Кирби. Поделиться

Что известно о судьбе запроса о военной поддержке Украины и Израиля

Белый дом пригласил у Конгресса дополнительной бюджетной поддержки более чем на 105 млрд долларов, из которых 61,4 млрд должны были назначаться для Киева.

Новоизбранный спикер палаты республиканец Майк Джонсон на прошлой неделе заявил, что хочет, чтобы помощь Израилю и Украине рассматривалась отдельно. По его словам, помощь, оказываемую Киеву, следует рассматривать более тщательно.

Путь дальнейшей реализации плана финансирования Байдена выглядит неопределенным. Демократы и многие республиканцы в Сенате, где большинство имеют демократы, поддерживают стратегию Байдена по объединению помощи Украине с поддержкой Израиля.