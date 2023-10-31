У Байдена виступили проти розділення військової допомоги Україні та Ізраїлю
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Політика
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У Байдена виступили проти розділення військової допомоги Україні та Ізраїлю

Джон Кірбі
Джерело:  online.ua

У Білому домі виступають проти законопроєкту щодо розділення військової допомоги Україні та Ізраїлю, як це було запропоновано представниками Республіканської партії. 

Що відомо про позицію Білого дому стосовно військової допомоги Україні та Ізраїлю

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому Домі Джона Кірбі, адміністрація американського лідера Джо Байдена вважає, що пропозиція представників Республіканської партії щодо розділення військової допомоги Україні та Ізраїлю не відповідає національним інтересам США.

Сьогодні зранку новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму 14,3 млрд доларів — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України.

Пізніше в низці американських ЗМІ з'явилась інформація, що Байден нібито може ветувати цей законопроєкт, оскільки він не відповідає запиту про "інтереси нацбезпеки США".

На брифінгу у Кірбі запитали, чи все ж таки може американський президент накласти вето на пропозицію республіканців.

Я думаю, ми вчора ввечері чітко висловилися, наскільки цей республіканський законопроєкт не відповідає інтересам нашої національної безпеки. Президент ніколи не буде нічого робити, якщо це не відповідає нашим ключовим потребам у сфері національної безпеки, - пояснив Кірбі.

Що відомо про долю запиту щодо військової підтримки України та Ізраїлю

Білий дім запросив у Конгресу додаткової бюджетної підтримки на понад 105 млрд доларів, із яких 61,4 млрд мали призначатись для Києва.

Новообраний спікер палати республіканець Майк Джонсон минулого тижня заявив, що хоче, аби допомога Ізраїлю та Україні розглядалася у палаті окремо. За його словами, допомогу, яку надають Києву, слід розглядати прискіпливіше.

Шлях подальшої реалізації плану фінансування Байдена виглядає невизначеним. Демократи і багато республіканців у Сенаті, де більшість мають демократи, підтримують стратегію Байдена щодо об’єднання допомоги Україні з підтримкою Ізраїлю.

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