У Пентагоні назвали залишок суми на військову допомогу Україні

Наразі в США залишається трохи більше 5,4 млрд доларів на надання військової допомоги Україні.

Чи збережеться військова допомога США Україні

За словами представника Пентагону Патріка Райдера, наразі Міноборони США має трохи більше 5,4 млрд доларів на надання військової допомоги Україні.

Райдер уточнив, що ці фінанси виділяються в рамках президентських повноважень.

Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги Україні.

До нього увійшли ракети для NASAMS і переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Загальна вартість пакета військової допомоги становить 150 млн доларів.

LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig Gen. Pat Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/Br0rRWFOlr — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 31, 2023

Райдер також зазначив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США триватимуть від 5 до 9 місяців.

За його словами, підготовка українських пілотів F-16 може тривати від 5 до 9 місяців.

Райдер уточнив, що терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів.

Що відомо про військову підтримку України з боку НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав країни-члени не зменшувати обсяги військової підтримки України.

Він зазначив, що Альянс не може вирішувати виключно якусь одну проблему за раз, маючі на увазі розв’язану Росією злочинну війну в Україні та конфлікт в Ізраїлі.

Українці воюють з мужністю й рішучістю. Але мужність не зупиняє бомби. Рішучість не перехоплює ракети. Це робить зброя. Високоякісна – і у великих кількостях. Танки, засоби протиповітряної оборони, винищувачі та боєприпаси. Наша підтримка має значення, - підкреслив Столтенберг. Поширити

Він нагадав, що на початку вторгнення російської окупаційної армії в Україну більшість аналітиків прогнозувала поразку Києва протягом кількох днів.

Однак натомість українські військові вже звільнили майже половину окупованих Росією територій.