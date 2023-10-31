У Пентагоні назвали залишок суми на військову допомогу Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У Пентагоні назвали залишок суми на військову допомогу Україні

Патрік Райдер
Джерело:  online.ua

Наразі в США залишається трохи більше 5,4 млрд доларів на надання військової допомоги Україні.

Чи збережеться військова допомога США Україні

За словами представника Пентагону Патріка Райдера, наразі Міноборони США має трохи більше 5,4 млрд доларів на надання військової допомоги Україні.

Райдер уточнив, що ці фінанси виділяються в рамках президентських повноважень.

Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги Україні.

До нього увійшли ракети для NASAMS і переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Загальна вартість пакета військової допомоги становить 150 млн доларів.

Райдер також зазначив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США триватимуть від 5 до 9 місяців.

За його словами, підготовка українських пілотів F-16 може тривати від 5 до 9 місяців.

Райдер уточнив, що терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів.

Що відомо про військову підтримку України з боку НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав країни-члени не зменшувати обсяги військової підтримки України.

Він зазначив, що Альянс не може вирішувати виключно якусь одну проблему за раз, маючі на увазі розв’язану Росією злочинну війну в Україні та конфлікт в Ізраїлі.

Українці воюють з мужністю й рішучістю. Але мужність не зупиняє бомби. Рішучість не перехоплює ракети. Це робить зброя. Високоякісна – і у великих кількостях. Танки, засоби протиповітряної оборони, винищувачі та боєприпаси. Наша підтримка має значення, - підкреслив Столтенберг.

Він нагадав, що на початку вторгнення російської окупаційної армії в Україну більшість аналітиків прогнозувала поразку Києва протягом кількох днів.

Однак натомість українські військові вже звільнили майже половину окупованих Росією територій.

Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. Вона втратила політичний вплив і дедалі більше ізолюється. Вторгнення в Україну – це стратегічна поразка Росії, - наголосив Столтенберг.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У США заявили про серйозний ривок ЗСУ під Бахмутом
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Без допомоги США Росія може досягти успіхів в Україні — Остін
Ллойд Остін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм